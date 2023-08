DAX-Index X-Sequentials Trading Update: Potenzielle Kursziele und Zeitrahmen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

der DAX Index fiel bis zum Freitag, dem 18.8.2023, auf 15.468,65 Punkte.

Mit diesem Kursziel wurde die Hälfte der am 18.8.2023 veröffentlichten Kurszielzone von 15.290 Punkten bis 15.210 Punkten erreicht (technisch lag diese zwischen 15.495 Punkten und 15.450 Punkten).

Somit wurde der Tiefpunkt vom 7.7.2023 bei 15.456,16 Punkten nicht unterboten. Bislang wurde ein Doppeltief ausgebildet.

In der letzten Analyse vom 18.8.2023 (07:08 Uhr) wurde für den Fall eines Unterschreitens des Tiefs vom 7.7.2023 bei 15.456,16 Punkten als Zeitzielzone für einen Tiefpunkt der Bereich vom 24.8.2023 bis zum 30.8.2023 genannt, wobei das Mittel am 28.8.2023 als eigentliches Zeitziel herangezogen werden konnte.

Innerhalb des oben genannten Zeitzielbereichs stieg der DAX Index bis zu einer X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 15.901,43 Punkten an und überbot diese, nach einem letztwöchigen höheren Tiefpunkt bei 15.578,97 Punkten, am heutigen Mittwoch bis auf 15.960,40 Punkte.

Der DAX Index fiel anschließend auf 15.823,33 Punkte und schloss am Mittwoch, dem 30.8.2023, bei 15.891,94 Punkten.

Sollte der DAX Index die Marke von 15.946,57 Punkten überbieten und sich anschließend oberhalb der Marke von 15.703,03 Punkten halten, liegt ein Kaufsignal vor.

Die Kurszielzone dieses Kaufsignals befindet sich zwischen 16.225 Punkten und 16.287 Punkten. Als Zeitzielzone für einen Höchststand liegt der Zeitraum vom 12.9.2023 bis zum 27.9.2023 vor. Hier kann das Mittel am 20.9.2023 als eigentliches Zeitziel herangezogen werden. Voraussetzung für diesen Kursanstieg ist, dass der DAX Index den Tiefpunkt vom 25.8.2023 bei 15.578.97 Punkten nicht unterbietet.

Weiterhin liegt aufgrund des Überschreitens des Hochs vom 18.11.2021 bei 16.290,19 Punkten ein X-Sequentials X2 Muster vor. Dieses Muster impliziert eine Aufwärtsbewegung, die von vielen Korrekturen unterbrochen wird, aber tendenziell steigend ist. Ich erwarte, dass der DAX Index zu einem späteren Zeitpunkt ein neues Hoch im Bereich von 16.700 Punkten bis 16.800 Punkten ausbilden wird.

Sollte der DAX Index jedoch den Tiefpunkt vom 18.8.2023 bei 15.468,65 Punkten unterbieten, muss der weitere Verlauf des DAX Index in den nächsten Analysen ermittelt werden.

