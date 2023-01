DAX Index X-Sequentials Trading Ausblick bis zur 7. KW. 2023

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser*innen,

DAX40 Index:

In der 45. KW. 2022 wurde bei einem Schlusskursstand von 13459.86 Punkten darauf hingewiesen, dass der DAX Index ein positives, bullishes X-Sequentials X7 Kursmuster ausgebildet hat.

Damit lag ein Wechsel des Abwärtstrends in einen Aufwärtstrend vor.

Es wurde zu diesem Zeitpunkt prognostiziert, dass mittelfristig steigende Kurse bis 17000 Punkte zu erwarten sind.

Es wurde nachfolgende Kursgrafik veröffentlicht:

DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart vom 5.11.2022:



Wie in der obigen Kursgrafik zu sehen ist, hat der DAX Index bis zum jetzigen Zeitpunkt am 18.1.2023 in der 3. KW. 2023 die prognostizierte Kurszielzone bei 13920 Punkten bis 14710 Punkten bis 15269.71 Punkten überboten und schloss am Dienstag, dem 17.1.2023 bei 15187.08 Punkten.



Die zuvor erwähnte Kurszielzone entspricht der 1/2 X-Sequentials 7XZ Kurszielzone.

Aktuelle DAX Index X-Sequentials Kursprognose:

Es ist ein weiterer Kursanstieg bis in die vollständige X-Sequentials 7XZ Kurszielzone bei 15780 Punkten bis 16575 Punkten, alternativ 16275 Punkten bis 17100 Punkten zu erwarten. Ein Hochpunkt ist laut einem X-Sequentials Zeitziel um den 2.2.2023 herum zu erwarten. Unterstützung befindet sich bei 14675 Punkten und 14245 Punkten. Nachfolgend ist der aktuelle DAX Index X-Sequentials Chart auf 1 Tagesbasis abgebildet.

Aktueller DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Von Anfang Dezember 2022 bis zum 17.1.2023 wurde mit den X-Sequentials Prognosen und Handelssignalen nachfolgende Performance erzielt:

DAX Index X-Sequentials Handelssignal: +202 Punkte,

Dow Jones Industrial Index X-Sequentials Handelssignal: +404 Punkte,

DAX Index X-Sequentials Handelssignal: +119,12

Dow Jones Industrial Index X-Sequentials Handelssignal: +1303,04 Punkte,

Nasdaq 100 Index X-Sequentials Handelssignal: +354,36,

Euro Stoxx 50 Index X-Sequentials Handelssignal: +295,48 Punkte,

MDAX Index X-Sequentials Handelssignal -170.44 Punkte,

FTSE 100 Index X-Sequentials Handelssignal: +411 Punkte,

All Ordinaries Index X-Sequentials Handelssignal: +232,1 Punkte,

Light Crude Oil X-Sequentials Handelssignal: +471 Punkte,

US-Dollar Index X-Sequentials Handelssignal: +127,5 Pips,

EUR/USD X-Sequentials Handelssignal: +218 Pips,

GBP/USD X-Sequentials Handelssignal: +263 Pips,

USD/JPY X-Sequentials Handelssignal: +645 Pips.

Die X-Sequentials Prognosen und Handelssignale erhalten Sie nur bei Technical-Trading-Profits.com im X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen:

zum X-Sequentials Trading Börsenbrief

Werden Sie heute noch Leser*in, damit Sie keine Prognosen und Handelssignale für die Aktienindizes, Zinsmärkte, Forex, (Devisenpaare) und Commodities (Rohstoffe) verpassen.

Der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen beinhaltet folgende Märkte:





Der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen weist seit 2012 folgende Performance auf:

Seit Januar 2012 wurden 1208 Handelssignale veröffentlicht. Davon waren 967 Handelssignale Gewinner und 241 Handelssignale waren Verlierer. Das ergibt eine Trefferquote von 80 %.

Das X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Musterdepot notiert am 17.1.2023 bei 174885 Punkten.

Bestellen Sie bequem und sicher per PayPal.

Ihr Kauf ist durch PayPal abgesichert.

X-Sequentials Börsenbrief mit Handelssignalen 12 Monate

(Ihre Investition in Ihren Börsenerfolg: 1,91 EUR täglich; 699 EUR für 12 Monate X-Sequentials Trading)

Link:

Zur Bestellung des 12 Monats Abonnements.

X-Sequentials Börsenbrief mit Handelssignalen 1 Monat

(Ihre Investition in Ihren Börsenerfolg: 3,3 EUR täglich; 99 EUR für 30 Tage X-Sequentials Trading)

Ihr Kauf ist durch PayPal abgesichert.

Link:

Zur Bestellung des 1 Monats Abonnements.

Bestellen Sie bequem und sicher per Kreditkarte.

Ihr Kauf ist durch Stripe.com abgesichert.

X-Sequentials Börsenbrief mit Handelssignalen 12 Monate

(Ihre Investition in Ihren Börsenerfolg: 1,91 EUR täglich; 699 EUR für 12 Monate X-Sequentials Trading)

Link:

Zur Bestellung des 12 Monats Abonnements.

X-Sequentials Börsenbrief mit Handelssignalen 1 Monat

(Ihre Investition in Ihren Börsenerfolg: 3,3 EUR täglich; 99 EUR für 30 Tage X-Sequentials Trading)

Ihr Kauf ist durch PayPal abgesichert.

Link:

Zur Bestellung des 1 Monats Abonnements.

Mit freundlichen Grüßen

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

Der (einfache) Börsenbrief für Ihr Trading!