DAX Index X-Sequentials Daytrading 29.9.2022 (+359,85 Punkte Tagesgewinn am 28.9.2022)

Sehr geehrte Leser/Innen,

In der letzten Handelswoche wurden nachfolgende Trading Ergebnisse realisiert:

DAX-Index: +282 Punkte,

All Ordinaries Index: +227 Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +1182 Punkte,

30 Years US-Treasury Bonds Future: +512,9 Ticks/Punkte (davor: +315 Ticks/Punkte),

USD/CAD: +324 Pips,

Light Crude Oil (Erdöl): +752 Pips

Natural Gas (Erdgas): +101,7 Ticks/Punkte.

Vor zwei Wochen wurden +309 Pips im USD/JPY gewonnen.

Es war kein einziger Verlust Trade dabei!

DAX-Index Rückblick 28.9.2022:

Der DAX-Index eröffnete zu Wochenbeginn bei 12231.84 Punkten. Das Wochenhoch lag bislang bei 12414.09 Punkten. Das Wochentief lag bislang am Mittwoch, den 28.9.2022 bei 11862.84 Punkten. Der DAX-Index schloss am 28.9.2022 bei 12183.27 Punkten. Somit wurde die am Wochenende angegebene X-Sequentials Kaufmarke bei 12422.88 Punkten nicht überboten (direkt im Anschluss hätte die Marke von 12348.46 Punkten nicht unterboten werden dürfen), sodass es zu keinem signifikanten Kursanstieg kam. Vielmehr konnte sich der DAX-Index nicht oberhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 12294.41 Punkten halten, nachdem eine unterbotene X-Sequentials Kurszielzone bei 12400 Punkten bis 12420 Punkten erreicht wurde. Das erwartete X-Sequentials Kursziel bei 12090 Punkten bis 12056 Punkten wurde bis 11862.84 Punkten unterboten.

Beim X-Sequentials Live Trading im Technical-Trading-Profits.com Forum wurde am Montag, den 26.9.2022 ab 12363.32 Punkten eine Umkehr der Kurse in Abwärtsrichtung antizipiert, nachdem regulär Widerstand an der zuvor erwähnten X-Sequentials Abwärtstrendmarke gefunden wurde:

"#20 · 26. September 2022, 11:47

DAX Index X-Sequentials Daytrading 26.9.2022 (2)

Hallo

Der DAX-Index fand Widerstand an einer X-Sequentials Abwärtstrendmarke und notiert nun tiefer bei 12229 Punkten. Es besteht nachfolgende Short Position im DAX-Index:

1)

Short seit 1227.09 Punkten.

Stopp bei 12363.33 Punkten.

Kursziel bei 12090 Punkten."

Dieser erste Versuch wurde mit einem Verlust von 136,24 Punkten ausgestoppt.

Nachdem die oben erwähnte X-Sequentials Abwärtszielzone bei 12400 Punkten bis 12420 Punkten (diese galt nun als Widerstandsbereich) erreicht wurde galten am 27.9.2022 nachfolgende Orders:

"#26 · 27. September 2022, 9:55

DAX Index X-Sequentials Daytrading 27.9.2022 (3)

Der DAX Index hat mit 12414.09 Punkten Widerstand innerhalb einer vorherigen X-Sequentials Kurszielzone bei 12397 Punkten bis 12420 Punkten gefunden und notiert aktuell bei 12386 Punkten.

Zusätzlich zu:

Short bei 12183.99 Punkten.

Stopp bei vorerst 12363.33 Punkten.

Kursziel bei 12085 Punkten.

Gilt zudem nachfolgende Order:

Short bei 12226.72 Punkten.

Stopp vorerst bei 12414.10 Punkten.

Kursziel vorerst bei 12090 Punkten (ggf. tiefer)."

Am Mittwoch, den 28.9.2022 war die Markteröffnung vorteilhaft und es konnte ein Tagesgewinn von +359,85 Punkten realisiert werden, wie folgt:

"#29 · 28. September 2022, 9:13

DAX Index X-Sequentials Daytrading 28.9.2022 (1)

Guten Morgen!

Der DAX-Index hat bei 12025.43 Punkten eröffnet und notiert aktuell bei 12047.55 Punkten.

Die X-Sequentials Abwärtszielzone bei 12090 Punkten bis 12056 Punkten gilt nun als Widerstandszone.

Für die beiden Short Positionen bedeutet dieses, dass diese bei 12025.43 Punkten anstatt bei 12085 Punkten und 12090 Punkten glattgestellt wurden.

Abrechnung:

1)

Short seit 12183.99 Punkten.

Stopp bei vorerst 12363.33 Punkten.

Kursziel bei 12085 Punkten.

-----------------------------------

Ausstieg bei 12025.43 Punkten = +158,56 Punkte.

2)

Short seit 12226.72 Punkten.

Stopp weiterhin bei 12414.10 Punkten.

Kursziel vorerst bei 12090 Punkten.

------------------------------------

Ausstieg bei 12025.43 Punkten= + 201,29 Punkte.

Gesamtgewinn: +359,85 Punkte."

Das DAX Index Live Trading nach der X-Sequentials Chartanalyse Methode können Sie im Technical-Trading-Profits.com Forum unter nachfolgender URL mitverfolgen:

https://technical-trading-profits.com/forum-2/topic/dax-index-x-sequentials-trading-wird-der-dax-index-seine-aufwaertsbewegung-fortsetzen-2/?part=3#postid-281

Derzeit wird ein Einstieg für eine Short Positionierung gesucht, um auf sinkende Kurse zu spekulieren.

X-Sequentials Analyse des 15 Minuten DAX Index Charts:

Der DAX-Index notierte während der Mittwochssitzung 335,53 Punkte oberhalb seines Tagestiefpunkts und erreichte damit einen X-Sequentials Widerstandsbereich bei 12180.76 Punkten bis 12240.42 Punkten. Die aktuelle X-Sequentials Abwärtstrendmarke befindet sich bei 12247.74 Punkten. Solange die Kurse unterhalb einer solchen Abwärtstrendmarke notieren, so lange sind tiefere Notierungen zu erwarten. Eine X-Sequentials X4 Kurs Ziel Projektion zeigt jedoch einen Kursanstieg bis 12305 Punkten bis 12380 Punkten an. Zugleich befindet sich Widerstand im Kursbereich von 12348.46 Punkten bis 12422.88 Punkten. Derzeit ist höchstwahrscheinlich spätestens innerhalb des zuletzt genannten Kursbereichs ein Hochpunkt, gefolgt von einer Abwärtsbewegung bis in den X-Sequentials Abwärtszielbereichs im 15 Minuten Chart bei 11735 Punkten bis 11672 Punkten zu erwarten.

DAX-Index 15 Minuten X-Sequentials Chart:







X-Sequentials Analyse des 4 Stunden DAX Index Charts:

Seit im 4 Stunden Chart die erste X-Sequentials 7XZ abwärts Zielzone bei 12650 Punkten - 12470 Punkten unterboten wurde, gilt die zwei Fache Kursziel Projektion. Es ist daher eine Abwärtsbewegung bis 11400 Punkten bis 11195 Punkten, alternativ bis 11595 Punkten bis 11445 Punkten zu erwarten. Als wahrscheinlichste Zeit Ziel Zone für einen Tiefpunkt gilt der Zeitbereich vom 5.10.2022 bis 14.10.2022, alternativ der Zeitbereich vom 3.10.2022 bis 12.l10.2022 (Genauer lässt sich der 6/7.10.2022 für eine Kurs Extremum ausmachen).

Nach dem Mittwochstief bei 11862.84 Punkten gilt eine unterbotene X-Sequentials Abwärtszielzone bei 12111 Punkten bis 12251 Punkten nun als Widerstandsbereich.

DAX-Index 4 Stunden X-Sequentials Chart:





https://i.ibb.co/F57pWmq/DEU40-2022-09-28-18-04-42-7c161.png



Fazit:

Der DAX-Index kehrte zwar während der Mittwochssitzung in aufwärts Richtung um, jedoch ist höchstwahrscheinlich ein Hochpunkt im Kursbereich von 12184 Punkten bis 12251 Punkten, alternativ spätestens im Kursbereich von 12305 Punkten bis 12348.46 Punkten bis 12422.88 Punkten zu erwarten, dem eine Abwärtsbewegung bis 11735 Punkten bis 11672 Punkten und im Anschluss bis 11595 Punkten bis 11445 Punkten, maximal bis 11400 Punkten bis 11195 Punkten folgt.

Es wird daher der weitere Kursverlauf bezüglich eines Short Einstiegs abgewartet.

Alles weitere gibt es ab morgen 9h Live im Technical-Trading-Profits.com Forum unter:

https://technical-trading-profits.com/forum-2/topic/dax-index-x-sequentials-trading-wird-der-dax-index-seine-aufwaertsbewegung-fortsetzen-2/?part=3#postid-281

Viel Erfolg!

