DAX Index X-Sequentials Daytrading 27. KW 2022

Sehr geehrte Leser/innen,

Der DAX Index eröffnete in der letzten Handelswoche bei 13217.90 Punkten.

Das Wochenhoch lag im Anschluss bei 13378.42 Punkten.

Wie erwartet, notierte der DAX Index bis 12618.68 Punkten tiefer.

Der Schlusskurs lag am 1.7.2022 bei 12813.04 Punkten.

DAX Index 30 Minuten X-Sequentials Chart:



Link: Zum Chart



Wie bereits am Donnerstag geschrieben, ist eine Gegenbewegung in Aufwärtsrichtung bis 13055 Punkten, mindestens bis 12905 Punkten zu erwarten.

Aufgrund eines Kursziels auf Tagesbasis bei 12380 Punkten bis 12215 Punkten, bietet es sich an, ähnlich wie in der letzten Handelswoche, ab 12905 Punkten bis 13055 Punkten auf negatives X-Sequentials Muster zu warten und dann Short in den DAX Index einzusteigen.

In der letzten Handelswoche stehen einem Verlust im Silber in Höhe von 66,1 Ticks nachfolgende Gewinne gegenüber:

Dow Jones Industrial Index (short): +991,09 Punkte,

Nasdaq100 Index (short): +550,66 Punkte,

DAX Index (short): +74,81 Punkte,

MDAX Index (short): +390,17 Punkte.

Die Handelssignale wurden in der vorletzten X-Sequentials Trading Börsenbrief Ausgabe veröffentlicht.

Die nächste Ausgabe ist bereits erschienen!

Das Musterdepot des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen notiert am 30.6.2022 nach 10,6 Jahren auf einem Stand von 172999 Punkten.

X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen Musterdepot Grafik:

Es wurden 1170 Handelssignale veröffentlicht.

933 von diesen Handelssignalen waren Gewinner.

237 von diesen Handelssignalen waren Verlierer.

Somit waren 80 % der Handelssignale in einem Zeitraum von 10 Jahren und 6 Monaten profitabel.

Der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen beinhaltet nachfolgende Märkte:

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

PS:

Am Mittwoch um 21h gibt es mit mir ein Interview auf TradingView.com.

Ich würde mich freuen, wenn Sie erscheinen würden.

Link:

https://de.tradingview.com/streams/S8hfm110aJ/