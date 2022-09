Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index X-Sequentials Daytrading 26-30.9.2022

Sehr geehrte Leser/Innen,

In der letzten Handelswoche wurden nachfolgende Ergebnisse realisiert:

DAX-Index: +282 Punkte,

All Ordinaries Index: +227 Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +1182 Punkte,

30 Years US-Treasury Bonds Future: +512,9 Ticks/Punkte (davor: +315 Ticks/Punkte),

USD/CAD: +324 Pips,

Light Crude Oil (Erdöl): +752 Pips

Natural Gas (Erdgas): +101,7 Ticks/Punkte-

Vor zwei Wochen wurden +309 Pips im USD/JPY gewonnen.

DAX-Index:

Das Dax Index X-Sequentials Daytrading konnte am 23. September 2022, nach 9:33h aus zeitlichen Gründen im Technical-Trading-Profits.com Forum nicht fortgesetzt werden. Ich bitte dieses entschuldigen.

Der DAX-Index eröffnete am Freitag, den 23.9.2022 bei 12506.64 Punkten. Das Tageshoch lag daraufhin bei 12521.25 Punkten.

Der DAX-Index überbot während der Freitagssitzung nach dem Tagestief bei 12180.76 Punkten, die X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 12294.41 Punkten bis 12363.32 Punkten, fand dort Widerstand und ging mit 12584.10 Punkten in das Wochenende.

Eine Aufwärtsbewegung ist nur zu erwarten, wenn der DAX-Index die Marke von 12422.88 Punkten überbietet und direkt im Anschluss die Marke von 12348.46 Punkten nicht unterbietet.

Das Kursziel befindet sich in diesem Fall bei 12730 Punkten.

Sollte keine Kursstärke vorhanden sein, dann hätte der DAX-Index mit dem Hochpunkt 12363.32 Punkten Widerstand an der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 12294.41 Punkten gefunden und es wäre eine Abwärtsbewegung bis 12090 Punkten bis 12056 Punkten zu erwarten.

DAX-Index 15 Minuten X-Sequentials Chart:

https://i.ibb.co/vdt9nDV/DEU40-2022-09-25-18-06-46-2e4ee.png

Nach einem tieferen 4h Schlusskurs als 12227.82 Punkten, sind tiefere Kurse so lange zu erwarten, solange die 4h Schlusskurse unterhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 12574.68 Punkten notieren. Wobei hier zu beachten ist, dass diese

X-Sequentials Abwärtstrendmarke bis 12606.64 Punkten bis 12765.26 Punkten überboten werden kann.

Die Kursziele in Abwärtsrichtung befinden sich bei 12355 Punkten bis 12285 Punkten, 12255 Punkten bis 12110 Punkten und im Anschluss bei 11400 Punkten bis 11200 Punkten.

DAX-Index 4 Stunden X-Sequentials Chart:

https://i.ibb.co/4SSwfG4/DEU40-2022-09-25-18-06-52-24bb5.png

Im positivsten Fall wäre beim DAX-Index nachfolgendes Szenario zu erwarten.

DAX Index X-Sequentials 1 Tages Chart:

https://i.ibb.co/WyrTKYD/DEU40-2022-09-25-18-07-04-bc45f.png

Updates gibt es ab dem 26.9.2022 im Technical-Trading-Profits.com Forum unter:

Link:

https://technical-trading-profits.com/forum-2/topic/dax-index-x-sequentials-trading-wird-der-dax-index-seine-aufwaertsbewegung-fortsetzen-2/?part=2#postid-269

Die neue Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen ist erschienen!

Werden Sie heute noch Leser/in des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen und erhalten Sie die aktuellen und profitablen Analysen, Prognosen und Handelssignale für die Indizes, Zinsmärkte, Forex, und Rohstoffe (Commodities)!

Aktuelle X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Performance Grafik:



https://i.ibb.co/st44c6W/Devin-Sage-Musterdepot25-August22.png

Der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen enthält nachfolgende Märkte:



https://i.ibb.co/XJp0Ctc/markteimborsenbrief.png

Sie zahlen für 12 Monate Top Information nur 499 Euro.

Bei der flexiblen, monatlichen Option zahlen Sie nur 99 Euro.

Verpassen Sie keine Handelssignale mehr!

Klicken Sie nun auf den nachfolgenden Link.

Ihr Kauf ist durch PayPal abgesichert.

Sie können alternativ per Kreditkarte zahlen (Ihr Kauf ist hier von Stripe.com abgesichert).

Link:

Zum X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen!

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

Der (einfache) Börsenbrief für Ihr Trading