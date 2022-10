Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index X-Sequentials Daytrading 26.10-28.10.2022

Sehr geehrte Leser/Innen,

Am 4.10.2022 wurde bei einem DAX-Index Stand von 12670.49 Punkten im Technical-Trading-Profits.com Forum nach Erreichen einer X-Sequentials Kurszielzone geschrieben, dass sich die nächste Kurszielzone bei 12962 Punkten bis 13051 Punkten (5XZ invers) befände.

Diese Kurszielzone wurde zu Wochenbeginn zunächst mit 13020.45 Punkten erreicht und nach einer Korrektur bis 12789.26 Punkten, bis 13053.24 Punkten überboten.

DAX-Index 60 Minuten X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/qjbbfzv/DEU40-2022-10-25-20-13-32-e8652.png

In diesem Kontext wurde erwähnt, dass sich spätestens dort eine Trendumkehr in Abwärtsrichtung 11400 Punkten bis 11195 Punkten anschließen sollte. Dieses so lange, solange sich nichts Gegenteiliges ergäbe.

In der letzten Handelswoche bildete sich ein negatives X-Sequentials X5 Muster aus. Es wurde eine Abwärtsbewegung bis 11360 Punkten bis 11020 Punkten erwartet.

Daher bestanden zwei Short Positionen:

1)

Short bei 12860 Punkten.

Stoppkurs bei 12932 Punkten.

Kursziel bei 11200 Punkten.

2)

Short bei 12745 Punkten.

Stoppkurs bei 12932 Punkten.

Kurziel bei 11200 Punkten.

Diese Short Postionen wurden mit einem Gesamtverlust von 259 Punkten ausgestoppt.

Der DAX-Index notierte in dieser Handelswoche bis 13053.24 Punkten höher und schloss am Dienstag, den 25.10.2022 bei 13052.95 Punkten. Somit wurde Punkt "5X5" des X5 Kursmusters überboten und es ist eine Aufwärtsbewegung bis in die Kurszielzone bei 13320 Punkten bis 13655 Punkten (5XZ invers 1/2) und 14260 Punkten und 14615 Punkten (5XZ invers 1/1) zu erwarten.

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass der Dow Jones Industrial Index seit dem 13.10.2022 sukzessive von 28660.94 Punkten bis 31876.15 Punkten höher notierte.

Hier ist die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 33410 Punkten und bis in die Kurszielzone bei 34290 Punkten bis 34920 Punkten zu erwarten. Trendwechsel lassen sich in einer Kursgrafik erst im Nachhinein erkennen. Daher wird beim DAX-Index die Prognose tieferer Kurse bis auf weiteres verworfen. Der DAX-Index befindet sich auf Tagesbasis an einer X-Sequentials Abwärtstrendmarke. Diese befindet sich bei 13020,54 Punkten. Schafft der DAX-Index sich oberhalb dieser Marke zu etablieren, beispielsweise durch Fortsetzung der Aufwärtsbwegung nach einem Pullback bis in den Kursbereich von 13050 Punkten bis 12747 Punkten, dann ist das Erreichen der oben genannten Kurszielzonen bei 13320 Punkten bis 13655 Punkten (5XZ invers 1/2) und 14260 Punkten und 14615 Punkten (5XZ invers 1/1) zu erwarten.

DAX-Index 1 Tages X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/C1qbP13/DEU40-2022-10-25-22-47-54-361be.png

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage

