DAX Index X-Sequentials Daytrading 14.11-18.11.2022

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

Letztes Wochenende stellte ich beim DAX Index das aktuelle X-Sequentials X7 Kursmuster vor. Dieses Kursmuster zeigt den Wechsel von einem Abwärtstrend in einen Aufwärtstrend an. Die Hälfte des Kurszielzonen-Abtrags zeigt einen Kursanstieg bis 13465 Punkten bis 14244 Punkten, alternativ bis 13932 Punkten bis 14711 Punkten an. Der gesamte Kurszielzonen-Abtrag zeigt einen Kursanstieg bis 15800 Punkten bis 16563 Punkten, alternativ bis 16320 Punkten bis 17082 Punkten an. Der DAX Index überbot in der letzten Handelswoche die obere Begrenzung des ersten Kurszielzonen-Abtrags bei 13465 Punkten bis 14244 Punkten und schloss am Freitag, dem 11.11.2022 bei 14224.87 Punkten. Nächster Widerstand befindet sich bei 14711 Punkten. Nach Überbieten dieses Widerstands ist eine Aufwärtsbewegung bis in die vollständige X-Sequentials 7XZ Kurszielzone bei 15800 Punkten bis 16563 Punkten zu erwarten. Als ungefährer frühester Zeitpunkt für die Ausbildung eines Hochpunkts lässt sich Anfang Februar 2023 ausmachen. Das reguläre Zeitziel fällt auf Anfang Juni 2023. Der Tiefpunkt vom 26.9.2022 bei 12184 Punkten darf in diesem Zusammenhang nicht mehr unterboten werden.

DAX-Index 1 Tages X-Sequentials Chart:



https://www.tradingview.com/x/44MvFIP2/

In der letzten Handelswoche stieg der DAX Index bis 14263.53 Punkten an und schloss am Freitag, dem 11.11.2022 bei 14224.87 Punkten. Somit ist die Prognose steigender Kurse richtig gewesen. Es ist ein weiterer Kursanstieg bis 14315 Punkten bis 14645 Punkten (1/1 5XZ invers) zu erwarten. Innerhalb dieser Kurszielzone ist mit einem Hochpunkt zu rechnen, der sich eine Korrektur bis 13733 Punkten bis 13450 Punkten anschließen sollte. Im Anschluss ist ein weiterer Kursanstieg bis in eine X-Sequentials Kurszielzone bei 14845 Punkten bis 15055 Punkten zu erwarten. Sofern keine signifikanten Veränderungen eintreten, sind keine Kurse unterhalb des letzten Tiefs bei 11862.84 Punkten zu erwarten. Vielmehr ist ein Erreichen der Marke von 15000 Punkten zu erwarten.

DAX-Index 1 Tages X-Sequentials Chart:



https://www.tradingview.com/x/KzdTUVet/

4-Stunden-Chart:

Laut dem 4 Stunden X-Sequentials Chart ist ein Kursanstieg bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei 14680 Punkten bis 14840 Punkten zu erwarten. Als frühestes Zeitziel für das Erreichen dieser Kurszielzone liegt der 18.11.2022 vor. Höhere Kurse im Anschluss sind zu erwarten, wenn die Marke von 14840 Punkten überboten wird.

Nach einem Wochengewinn von 324,17 Punkten wurde am Freitag beim DAX Index X-Sequentials Daytrading im Technical-Trading-Profits.com Forum unglücklicherweise 120 Punkte verloren, sodass der Wochengewinn in Daytrading 204,17 Punkte beträgt.

Ich bin mit einer neuen Position seit 14205 Punkten bis 14320 Punkten Long. Den Stopp habe ich auf 14155 Punkte gesetzt.

Mein Plan lautet wie folgt:

Erreichen der X-Sequentials Kurszielzone bei 14315 Punkten bis 14645 Punkten (1/1 5XZ invers) im 1 Tageschart mit einer Long-Position abwarten. Anschließend Korrektur bis 13733 Punkten bis 13450 Punkten abwarten und ggf. die short Seite traden. Nachdem Unterstützung gefunden wurde Long bis 14845 Punkten bis 15055 Punkten gehen.

Ich bleibe so lange bullish, solange die im nächsten Chart zu sehende, blaue Trendlinie nicht unterboten wird.

Ich möchte die Markteröffnung am Montag abwarten.

Ggf. ist eine Kursstärke möglich und eine Korrektur kann ausbleiben.

Mein Daytrading können sie im Technical-Trading-Profits.com Forum mitverfolgen.

Link:

https://technical-trading-profits.com/forum-2/forum/dax-index-x-sequentials-daytrading-forum/

DAX-Index 4h X-Sequentials Chart:



https://www.tradingview.com/x/DFhyDdKu/

Der Preis für ein 12 Monats Abonnement des X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen ist vom 14.11.2022 bis zum 30.11.2022 von 699 EUR auf 299 EUR herabgesetzt.

Zahlen Sie einmalig 299 EUR für 12 Monate!

Sie erhalten nach dem Kauf eine Rechnung.

Link:

https://technical-trading-profits.com/saisonverkauf-x-sequentials-black-days-cyber-days/

Mit freundlichen Grüßen

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

Der (einfache) Börsenbrief für Ihr Trading!

Erfolgsquote von 80,19 % !