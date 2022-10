Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index X-Sequentials Daytrading 10-14.10.2022

Sehr geehrte Leser/innen,

4 Stunden Chart:

Der DAX-Index fand in der letzten Handelswoche mit 12673.35 Punkten Widerstand an einer X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 12574.68 Punkten und schloss am Freitag, den 7.10.2022 tiefer bei 12272.99 Punkten. So lange die Marke von 12673.35 Punkten nicht überboten wird, solange ist eine Abwärtsbewegung bis 11595 Punkten bis 11445 Punkten/11400 Punkten bis 11195 Punkten zu erwarten. Unterstützung befindet sich im Kursbereich von 12225 Punkten bis 12036 Punkten.

DAX-Index 4 Stunden X-Sequentials Chart:

Zur Grafik

Das am vergangenen Freitag erwartet X-Sequentials Zeit Ziel ist nicht aufgegangen. Es besaß keine Relevanz. Im 15 Minuten Chart befindet sich ein Zwischenziel bei 12186 Punkten bis 12148 Punkten. Widerstand befindet sich im Kursbereich von 12287.70 Punkten bis 12389.24 Punkten und 12426.91 Punkten bis 12461.61 Punkten. Folge Widerstand liegt bei 12464.60 Punkten bis 12533.11 Punkten. Der Stand des DAX Index X-Sequentials Daytradings beträgt am 9.10.2022: 1043,95 Punkte.

Es besteht seit 12558.29 Punkten eine Short Position.

Der Stopp liegt bei 13565 Punkten und wird nun auf 12498 Punkte gesetzt. Das Kursziel liegt bei 11590 Punkten.

Mein X-Sequentials DAX Index Live Trading kann im Techncial-Trading-Profits.com Forum kostenlos mitverfolgt werden.

Klicken Sie hierzu auf den nachfolgenden Link:

Zum X-Sequentials Daytrading im Technical-Trading-Profits.com Forum!

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

