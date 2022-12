Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index X-Sequentials Day-Trading 5.12.2022-9.12.2022

Sehr geehrte Leser/Innen,

DAX Index:

Der DAX Index bildete ein X-Sequentials X7 Kurmuster aus und es war ein größerer Kursan-stieg zu erwarten. Der DAX Index konnte in der letzten Handelswoche erneut eine Korrektur in Abwärtsrichtung abwehren. Mit einem Wochenschlusskurs bei 14.529.38 Punkten steht er immer noch kurz davor, die obere Begrenzung der X-Sequentials halben 7XZ Kurszielzone bei 14.645 Punkten zu überbieten. Wenn diese Marke überboten wird, dann ist der Weg frei für einen Kursanstieg bis 15.790 Punkte - 16.545 Punkte.

DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/2MFFy0f/DEU40-2022-12-03-11-32-55-92636.png

Der DAX Index hat auch in der letzten Handelswoche an der unteren Begrenzung der X-Sequentials 5XZ Kurszielzone bei 14.565 Punkten bis 14.965 Punkten mit 14.584.59 Punkten Widerstand gefunden. Der Wochenschlusskurs lag bei 14.529.38 Punkten. Es ist ein Kursanstieg bis in die vollständige X-Sequentials 5XZ invers Kurszielzone bei 14.565 Punkten bis 14.945 Punkten zu erwarten. Ein höherer Kursanstieg ist zu erwarten, wenn die Marke von 14.945 Punkten überboten wird. Die Aufwärtsbewegung ist beendet, wenn die in der Kursgrafik zu sehende, schwarze Trendlinie unterboten wird. Eine mehrtägige Korrektur ist dann zu erwarten, wenn die in der nächsten Kursgrafik zu sehende, blaue Trendlinie unterboten wird. Der DAX Index fand in der letzten Handelswoche mit 14.372.42 Punkten Unterstützung an dieser blauen Trendlinie. Das nächste Zeitziel zeigt auf den 8.12.2022 (+/- 1 Tag).

DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/sPB4m2m/DEU40-2022-12-03-11-34-23-9203b.png

4-Stunden-Chart:

Der DAX Index fand in der letzten Handelswoche Unterstützung an der in der nächsten Kursgrafik zu sehenden blauen Trendlinie. Notiert der DAX unterhalb dieser Trendlinie, dann ist im 4 Stunden Zeitrahmen die Aufwärtsbewegung beendet. Der DAX Index fand am vergangenen Freitag an dieser Trendlinie Unterstützung. Der DAX Index sollte nun die X-Sequentials Kurszielzone bei 14.650 Punkten bis 14.770 Punkten erreichen. Danach kann im Kontext der erreichten X-Sequentials 5XZ invers Kurszielzone im Tageschart eine Korrektur bis 14.720 Punkten erwartet werden.

Im DAX Index Trading/Day-Trading bestehen nachfolgende Long-Positionen:

1) Long seit 14.570,72 Punkten. Stopp bei 14.145 Punkten. Kursziel bei 14.845 Punkten.

2) Long seit 14.050 Punkten. Stopp bei 14.145 Punkten. Kursziel bei 14.845 Punkten.

3) Long seit 14.520Punkten. Stopp bei 14.145 Punkten. Kursziel bei 14.845 Punkten.

Ich werde die Long-Positionen bei einem festen DAX Index auflösen.

Mein DAX Index Trading/Day-Trading können Sie Live/Near Time im Technical-Trading-Profits.com mitverfolgen.

Link:

https://technical-trading-profits.com/forum-2/topic/dax-index-x-sequentials-day-trading-5-12-2022-9-12-2022/#postid-442

DAX-Index 4h X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/dbZMm70/DEU40-2022-12-03-11-51-42-f4d97.png

