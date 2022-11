DAX Index X-Sequentials Day-Trading 21.11-25.11.2022



Sehr geehrte Leser/Innen, ich stellte vorletztes Wochenende beim DAX Index das vorherrschende X-Sequentials X7 Kursmuster vor. Dieses Kursmuster signalisiert den Wechsel von einem Abwärtstrend in einen Aufwärtstrend. Die Hälfte des X-Sequentials 7XZ Kurszielzonen-Abtrags zeigt einen Kursanstieg von 13465 bis 14244, alternativ von 13932 bis 14711 an. Der gesamte X-Sequentials 7XZ Kurszielzonen-Abtrag zeigt einen Kursanstieg bis 16563 Punkten bis 17082 Punkten, alternativ bis 16320 Punkten bis 17563 Punkten. Der DAX übertraf in der vorletzten Handelswoche die obere Begrenzung des ersten, konservativen Kurszielzonen Abtrags bei 13465 Punkten und schloss am Freitag, dem 18.11.2022 bei 14431.85 Punkten. Das Wochenhoch lag bei 14457.76 Punkten. Unterstützung befand sich der oberen Begrenzung bei 14244 Punkten. Dort wurde mit einem Wochentief bei 14149.70 Punkten Unterstützung gefunden. Nächster Widerstand befindet sich bei 14711 Punkten. Nach Überbieten dieses Widerstands ist eine Aufwärtsbewegung bis in die vollständige X-Sequentials 7XZ Kurszielzone bei 15800 Punkten bis 16563 Punkten zu erwarten. Als ungefährer frühester Zeitpunkt für die Ausbildung eines Hochpunkts lässt sich Anfang Februar 2023 ausmachen. Das reguläre Zeitziel fällt auf Anfang Juni 2023. Der Tiefpunkt vom 26.9.2022 bei 12184 Punkten darf in diesem Zusammenhang nicht mehr unterboten werden.

DAX-Index 1 Tages X-Sequentials Chart: Link: Zur Kursgrafik



Der DAX Index befindet sich weiterhin in der X-Sequentials 5XZ invers Kurszielzone bei 14315 Punkten bis 14645 Punkten. Die erwartete Korrektur fand bis 14149,70 Punkte statt und reichte nicht bis 13733 oder 13450 Punkte. Als weitere Unterstützung wurde die Marke von 13370 Punkten angegeben. Jedoch liegt weiterhin die Indikation einer Korrektur unterhalb des Wochentiefs bei 14149.70 Punkten vor. Sollte eine solche ausbleiben, würde der DAX Index die nächste X-Sequentials Kurszielzone bei 14845 Punkten bis 15055 Punkten erreichen. Höhere Kurse sind so lange zu erwarten, solange der DAX Index oberhalb der in der nächsten Kursgrafik zu sehenden, schwarzen Trendlinie notiert.

DAX-Index 1 Tages X-Sequentials Chart: Link: Zur Kursgrafik



4-Stunden-Chart:

Im 4 Stunden Zeitfenster fand der DAX Index in der letzten Handelswoche mit 14149.70 Punkten Unterstützung an einer X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 14172.47 Punkten und stieg danach bis 14457 Punkten an, sodass ein weiterer Kursanstieg bis zu den nächsten X-Sequentials Kurszielzonen bei 14478 Punkten bis 14558 Punkten und 14658 Punkten und 14764 Punkten zu erwarten ist. Die Aufwärtsbewegungen im 4 Stunden Zeitfenster ist beendet, wenn der DAX Index die im nächsten Chart zu sehende, blaue Trendlinie unterbietet.

DAX-Index 4h X-Sequentials Chart: Link: Zur Kursgrafik



Fazit:

Ich denke, es ist sinnvoll nach einer Korrektur erst nach einem 1 Tages Trendwechsel Ausschau zu halten. Dieser liegt vor, wenn der DAX Index die Marke von 14300.21 Punkten unterbietet und das vorhergehende Hoch nicht überbietet. Im 4 Stunden Zeitfenster liegt ein Einstiegssignal vor, wenn das Wochentief bei 145149.70 Punkten unterboten wird. Bis dahin ist von steigenden Kursen bis in die Kurszielzonen bei 14478 Punkten bis 14558 Punkten und 14658 Punkten und 14764 Punkten, gar 14845 Punkten bis 15055 Punkten auszugehen. DAX Index Day-Trading im Technical-Trading-Profits.com Forum:

Nach einem akkumulierten Gewinn von 291,59 Punkten, verlor ich am Freitag 62,94 Punkte, sodass ein Wochengewinn von 228,65 Punkten vorliegt. Ärgerlich ist, dass ich verpasst habe, wie der DAX Index an der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 14.172.47 Punkten Unterstützung fand. Am Freitag bin ich verschnupft eine Short-Position eingegangen, habe gegen Trend gesetzt und verlor.

Ich werde am Montag erst auf eine Korrektur setzen, wenn ein 1 Tages Trendwechsel in Abwärtsrichtung stattfindet. Bis dahin kommen nur Long-Position infrage.

In der vorletzten Handelswoche wurden 303,17 Punkte gewonnen.

Der Stand des DAX Index Day-Tradings beträgt 1.152,38 Punkte.

Mein DAX Index Day-Trading könne Sie Live/Near Time im Technical-Trading-Profits.com mitverfolgen.

Link:

https://technical-trading-profits.com/forum-2/forum/dax-index-x-sequentials-daytrading-forum/



X-Sequentials Black Days/Cyber Days Angebot Die neue Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen ist erschienen. Lesen Sie selbst, wie es mit Indizes, Zinsmärkten, Forex und Rohstoffen weitergeht.

Werden Sie noch heute Leser/in des X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen und profitieren Sie vom aktuellen Black Friday Days/Cyber Monday Deal, indem Sie unter nachfolgenden Link eine Menge Geld sparen.

Link:

X-Sequentials Black Friday Days/Cyber Monday Deal



Mit freundlichen Grüßen

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

Der (einfache) Börsenbrief für Ihr Trading.

Erfolgsquote von 80,19 %.