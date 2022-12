DAX Index X-Sequentials Day-Trading 12.12.2022-16.12.2022

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

DAX Index (Überblick):

Der DAX Index bildete Ende September 2022 ein positives (bullishes) X-Sequentials X7 Kurmuster aus.

Infolgedessen war ein größerer Kursanstieg zu erwarten.

Der DAX Index stieg bis 14.584,59 Punkten ab und erreichte somit die halbe X-Sequentials 7X7 Kurszielzone des zuvor erwähnten X-Sequentials X7 Kursmusters.

In der letzten Handelswoche konsolidierte der DAX Index bis 14.196,77 Punkte

Mit diesem Tiefpunkt ging auf Tagesbasis ein positives, bullishes X-Sequentials X5 Kursmuster einher.

Für eine Fortsetzung des Trends in Aufwärtsrichtung darf der DAX Index dieses letztwöchige Tief nicht unterbieten.

Es würde dann frühestens Anfang Februar 2023 das vollständige X-Sequentials X7 Aufwärtsziel bei 15.790 Punkten bis 16.545 Punkten werden.

DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

DAX Index (1 Tages Chart):

Der DAX Index hat am 2.12.2022, mit 14.584.59 Punkten, die prognostizierte X-Sequentials 1/1 5XZ invers Kurszielzone bei 14.560 Punkten bis 14.935 Punkten erreicht und in der letzten Handelswoche mit einem Tief bei 14.196,77 Punkten Unterstützung an der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 13.243 Punkten gefunden.

Mit diesem Tiefpunkt wurde ein positives, bullishes X-Sequentials X5 Kursmuster formiert, welches einen weiteren Kursanstieg bis 14.495 Punkten - 14.635 Punkten (1/2 5XZ) und, 14.935 Punkten – 15.095 Punkten (5XZ) erwarten lässt.

Hochpunkte sind um den 21.12.2022 und 4.1.2023 zu erwarten.

Für diesen Kursanstieg ist es notwendig, dass der Tiefpunkt von 8.12.2022 bei 14.196,77 Punkten nicht unterboten wird.

Sollte dieses Kursmuster durch Unterbieten dieses Tiefpunkts fehlschlagen, dann ist ein Kursrückgang bis 14020 Punkten-13880 Punkten und ggf. bis 13610 Punkten-13460 Punkten (5XZ invers) zu erwarten.

DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

DAX Index (4-Stunden-Chart):

Der DAX Index erreichte in der letzten Handelswoche die zuletzt prognostizierte X-Sequentials Kurszielzone bei 14220 Punkten bis 14170 Punkten.

Für steigende Kurse gilt die nachfolgende Handelsmarke.

Diese ist permanent gültig und es sollten zwei Versuche für einen Trade anberaumt werden:

Ein Kaufsignal für den DAX Index liegt vor, wenn die Marke von 14440 Punkten erreicht wird.

Der Stoppkurs liegt bei 14255 Punkten.

Das Kursziel liegt bei 14770 Punkten.

Für tiefere Kurse gilt die nachfolgende Handelsmarke.

Diese ist permanent gültig und es sollten zwei Versuche für einen Trade anberaumt werden:

Ein Verkaufssignal liegt vor, wenn die Marke von 14255 Punkten erreicht wird.

Der Stoppkurs liegt bei 14440 Punkten.

Das Kursziel liegt bei 14090 Punkten.

DAX Index 4 Stunden X-Sequentials Chart:

Fazit:

Es bietet sich ein Long-Trade mit Kursziel oberhalb von 14584.59 Punkten an. Ich werde einen Buy-Stop auf, 14386 Punkte setzen. Den Stoppkurs setze ich auf, 14195 Punkten. Das Kursziel lege ich bei 14700Punkten fest.

