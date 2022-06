DAX Index X-Sequentials Chartanalyse Daytrading für die 26. Kalenderwoche 2022

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index:

In der vergangenen Handelswoche ergab sich keine gute Trading Möglichkeit.

Eine bestehende Short Position wurde mit +28,5 Punkten ausgestoppt.

Somit beträgt der Stand des DAX Index Daytradings +755,66 Punkte.

In der letzten Handelswoche lag das Wochenhoch bei 13.443,80 Punkten.

Das Wochentief wurde im Anschluss bei 12.912,59 Punkten gehandelt.

Der DAX Index schloss am Freitag, den 24.6.2022 bei 13.118,13 Punkten. Widerstand befindet sich im Kursbereich von 13.379,90 Punkten bis 14.121,10 Punkten (Die genauen Marke liegen bei 13.682 Punkten und 13.922 Punkten) Widerstand zuvor befindet sich bei 13.230 Punkten.

Es ist zu erwarten, dass der DAX Index Widerstand findet und im Anschluss zunächst 12670 Punkten bis 12588 Punkten und danach bis 12.380 Punkten bis 12.215 Punkten tiefer notiert.

Ich plane weiterhin Short in den Markt einzusteigen.

Es gilt nachfolgende Order:

Short bei 12.912,58 Punkten.

Kursziel bei 12.380 Punkten.

Initial Stopp Kurs bei 13.443,80 Punkten.

Der Stopp wird nach Order Eröffnung heruntergesetzt.

Es die Markteröffnung am Montag abgewartet.

DAX Index 30 Minuten X-Sequentials Chart:

Link: Zur Kursgrafik



In der neuen Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen warten für die nächste Handelswoche 11 neue Handelssignale aus Sie (DAX Index, MDAX Index, Euro Stoxx 50 Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq 100 Index, Nikkei 225 Index, Light Crude Oil, Natural Gas, ULSD Heating Oil, RBOB Gasoline und Silber).

Die Indizes Handelssignale weisen ein Gewinnpotenzial von 1x 530 Punkten, 1x 1000 Punkten, 1x 200 Punkten, 1x 700 Punkten, und 2x 1800 Punkten auf.

Die Rohstoff (Commodities) Handelssignale in der aktuellen X-Sequentials Trading Börsenbrief Ausgabe weisen ein Gewinnpotenzial von 1x 300 Punkten, 2x 600 Punkten, 1x 1000 Punkten und 1x 2000 Punkten auf (1 Tick= 1 Punkt!).

