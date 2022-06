DAX Index X-Sequentials Chartanalyse Daytrading für die 25. Kalenderwoche 2022

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

Der DAX Index erfüllte in der letzten Handelswoche mit einem Wochentief bei 13007.91 Punkten die Prognose tieferer Kurse bis in den X-Sequentials X4 Muster Kurszielbereich bei 13035 Punkten bis 12945 Punkten. Der Wochenschlusskurs lag bei 13078.23 Punkten. Das Zeit Ziel am 16.6.2022 lässt sich dem Hochpunkt einer Zwischenbewegung bei 13566.80 Punkten zuordnen.

Auf Tagesbasis liegt eine X-Sequentials Kurszielprojektion bis 12.335 Punkten bis 12.215 Punkten vor. Widerstand befindet sich im Kursbereich von 13.379,90 Punkten bis 14.121,10 Punkten.

Mein Tradingplan ist nachfolgender:

Wird am Montag, den 20.6.2022 ein Hochpunkt und ein positiver Schlusskurs ausgebildet, dann ergibt sich die Gelegenheit eines Shorteinstiegs. Sollte hingegen am Montag ein Tiefpunkt ausgebildet werden, dann ist ein Kursanstieg bis in den zuvor erwähnten Widerstandsbereichs wahrscheinlich. Eine Short Position ist im Widerstandsbereich einzugehen.

Der Einstieg in eine Long Position muss laut Chart spätestens bei 13566.81 Punkten zu erfolgen. Sollte die untere Begrenzung der X-Sequentials X4 Kurszielzone bei 12.215 Punkten unterboten werden, dann ist eine Short Position mit den oben genannten Kurszielen auf Tagesbasis zu eröffnen.

Mir schwebt vor, den Schlusskurs am Montag abzuwarten und einen trade erst am Dienstag zu platzieren. Dieses sehe ich dann am Montag zur Markteröffnung um 9h.

Seien Sie im Technical-Trading-Profits.com Forum beim DAX Index Daytrading mit dabei.

Klicken sie hierzu auf den nachfolgenden Link:

https://technical-trading-profits.com/?page_id=1024&view=forum&id=3

Der Stand des DAX Index X-Sequentials Daytrading beträgt +727,16 Punkte seit Mai 2022.

DAX Index 15 Minuten X-Sequentials Chart:

https://i.ibb.co/m8m3ySj/DEU40-2022-06-19-15-01-36-4d251.png

Werden Sie noch heute Leser/in des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen!

Denn:

Mit den Handelssignalen des X-Sequentials Börsenbriefs konnten die Abonnenten/innen in der letzten Handelswoche die nachfolgende Ergebnisse erzielen.

DAX Index: +261,69 Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +635,26 Punkte,

Nasdaq 100 Index: +313,28 Punkte,

Nasdaq Composite Index: +1157 Punkte.

Zudem:

Die Märkte stehen höchstwahrscheinlich kurz vor wichtigen Bewegungen!

Verpassen Sie nun keine Ausgabe und kein Handelssignal!

Die Indizes stehen höchstwahrscheinlich vor Ihrer finalen Abwärtsbewegung.

Seien Sie beim ersten X-Sequentials Kaufsignal mit dabei um von der Long Seite zu profitieren!

Der US-Dollar Index befindet sich innerhalb eines Aufwärtstrends.

Seien Sie wieder mit dabei und erfahren Sie das Kursziel dieses Aufwärtstrends.

Traden Sie die anstehenden Handelssignale für den USD/JPY, USD/SEK, USD/CAD und USD/CHF die von einer Stärke des US-Dollar Index profitieren!

Die Rohstoffe haben höchstwahrscheinlich finale Hochpunkte ausgebildet.

Seien Sie wieder mit dabei und traden Sie mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief die Short Seite!

Kaufen Sie noch heute ein 12 Monats Abonnement des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen!

Sie zahlen nur 499 Euro und erhalten den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen für 12 Monate.

Alternativ wählen sie die monatliche Option für 99 Euro!

Das Bestellformular finden Sie auf:

https://technical-trading-profits.com/?page_id=213

Sie können wahlweise mit PayPal oder Kreditkarte bestellen!

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

Der (einfache) Börsenbrief für Ihr Trading!