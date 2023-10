DAX Index X-Sequentials Analyse: Wo ist ein Tiefpunkt zu erwarten [...]

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Leser des X-Sequentials Trading Börsenbriefs erzielten in der letzten Handelswoche nachfolgende Ergebnisse:

DAX Index: +242 Punkte,

Nasdaq 100 Index: +710 Punkte,

Euro Stoxx 50 Index: +10 Punkte,

CAC40 Index: +10 Punkte,

Dow-Jones-Index: +973 Punkte,

FTSE 100 Index: +198 Punkte,

USD/CAD: 83 Pips.

DAX Index:

Ausgehend vom Hochpunkt am 31.7.2023 bei 16.528,97 Punkten notierte der DAX Index bis 14.630,21 Punkte am 23.10.2023 tiefer. Dieses entspricht einem Kursrückgang von 11,48 %.

Wie weit kann der DAX Index noch fallen?

Eine Antwort hierauf kann die X-Sequentials Chartanalyse Methode liefern.

Die aktuelle Analyse ergibt, dass ein Tiefpunkt im Kursbereich von 14.705 Punkten-14.570 Punkten-14.435 Punkten zu erwarten ist.

Sollte die Marke von 14.435 Punkten unterboten werden, dann ist mit einem weiteren Kursrückgang bis 13.947 Punkten, ggf. bis 13.155 Punkten zu rechnen.

Widerstand befindet sich im Kursbereich von 14.984 Punkten bis 15.157 Punkten und anschließend zwischen 15.329 Punkten und 15.592

Punkten.

Die Abwärtsbewegung gilt erst dann als beendet, wenn die in der Kursgrafik zu sehende blaue Trendlinie überboten wird.

Der DAX-Index schloss am Freitag, dem 27.10.2023, bei 14.687,41 Punkten.

DAX-Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Seit Januar 2012 wurden 1294 Handelssignale veröffentlicht. Davon waren 1020 Handelssignale Gewinner und 274 Handelssignale waren Verlierer.

Das ergibt eine Trefferquote von 78,88 %.

Das X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Musterdepot notiert am 16.10.2023 bei 185230 Punkten.

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Musterdepot Performance:

