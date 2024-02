DAX Index X-Sequentials Analyse: Wie lange wird der Kursanstieg andauern?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

in der X-Sequentials Analyse "Was nun?" vom 19. November 2023 wurde darauf hingewiesen, dass aufgrund eines positiven X-Sequentials X7 Kursmusters, ausgehend von 15.919,15 Punkten, ein Kursanstieg bis in den Bereich von 16.920 bis 17.625 Punkten erwartet wird. Das Hauptziel dieses Kursmusters liegt bei 17.275 Punkten.

Der DAX Index ist in der Zwischenzeit bis 17.049,52 Punkten am 6.2.2024 angestiegen.

DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

In der Analyse vom 19. November 2023 wurde zudem auf das mögliche Erscheinungsbild des Anstieges eingegangen. Erwartet wurde ein dreiteiliger Kursanstieg. Die prognostizierte Form ist in der Kursgrafik mit roten Linien dargestellt. Der tatsächliche Verlauf ist hingegen mit blauen Linien gekennzeichnet. Demnach ist der Kursanstieg dynamischer ausgefallen als erwartet und es ist, eine dreiteilige Struktur zu erkennen.

Das erste Zeitziel am 22.12.2023 fiel sechs 1-Tages-Kursbalken zu spät auf den Hochpunkt am 14.12.2023 bei 17.003,28 Punkten. Die anschließende Korrektur verlief bis zum 17.1.2024 und endete bei 16.345,02 Punkten, ohne von einem Zeitziel getroffen zu werden.

Das nächste Zeitziel fällt auf den 23.2.2024. Hier ist wiederum eine mögliche Ungenauigkeit von ein paar Handelstagen einzukalkulieren.

Demnach ist um den 23.2.2024 herum ein Hochpunkt bei etwa 17.275 Punkten zu erwarten.

In der nächsten Kursgrafik ist erneut der DAX Index im Kontext eines positiven X-Sequentials X5 Kursmusters zu sehen. Ich hatte dieses Kursmuster am 26.9.2023 (DAX-Index: Chance auf neue Höchstkurse?) vorgestellt, jedoch kam der Nahostkonflikt dazwischen und ich lag um ein Bewegungssegment falsch.

Bei einem X-Sequentials X5 Kursmuster ist es einfacher, den weiteren möglichen Verlauf zu detaillieren, da die Marktbewegungen nach Punkt 5X5 stets eine ähnliche Ausprägung wie das gesamte X-Sequentials X5 Kursmuster, von 1X5 bis 5X5, aufweisen.

Als Basis für die seit 14.630,21 Punkten (23.10.2023) bestehende Aufwärtsbewegung ist der mit einem roten Kasten markierte Marktverlauf heranzuziehen. Die Kursbewegungen ab Punkt 5X5 weisen in ihrer Form Ähnlichkeiten mit den dort mit "1" bis "5" gekennzeichneten Bewegungssegmenten auf.

Im positivsten Fall ist zu erwarten, dass der DAX Index bis kurz oberhalb von 18.500 Punkten bis Anfang Juni 2024 ansteigt.

Im negativsten Fall ist die aktuelle Marktbewegung bereits als Sequenz "5" (31.7.2023) zu interpretieren. In diesem Szenario würde der DAX Index nach einem Kursanstieg bis etwa 17.120 Punkten den in der Kursgrafik sichtbaren Aufwärtstrendkanal verlassen und bis zur Mittellinie des Kursmusters bei 15.760 Punkten korrigieren.

Hingegen würde im positiven Fall eine Korrektur von einem Hochpunkt um den 13.2.2024 bei 17.120 Punkten herum bis zum 22.4.2024 bis etwa 16.430 Punkten seitwärts verlaufen, um von dort aus bis ca. zum 4.6.2024 auf 18.700 Punkte anzusteigen.

DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

