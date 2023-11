DAX Index X-Sequentials Analyse: Es sind steigende Kurse zu erwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Leser des X-Sequentials Trading Börsenbrief realisierten letztens nachfolgende Trading-Ergebnisse:

DAX Index: +242 Punkte,

Nasdaq 100 Index: +710 Punkte,

Euro Stoxx 50 Index: +10 Punkte,

CAC40 Index: +10 Punkte,

Dow-Jones-Index: +973 Punkte,

FTSE 100 Index: +198 Punkte,

USD/CAD: 83 Pips.

In der Analyse vom 29.10.2023 "DAX Index X-Sequentials Analyse: Wo ist ein Tiefpunkt zu erwarten?" wurde veröffentlicht, dass ein Tiefpunkt im Kursbereich von 14.705 Punkten-14.570 Punkten-14.435 Punkten zu erwarten ist.

Der Wochenschlusskurs lag zu diesem Zeitpunkt bei 14687.41 Punkten.

Am 23.10.2023 lag das Tief bei 14630,21 Punkten.

Der DAX Index stieg im Anschluss bis zum Donnerstag, dem 2.11.2023 bis 15202.43 Punkten an und schloss bei 1514.59 Punkten.

Somit wurde der Tiefpunkt vom 29.10.2023 bei 14630.21 Punkten nicht unterboten.

Der DAX Index bildete dieses Tief an einer X-Sequentials Abwärtszielzone eines Kursmusters vom Sommer 2023 aus.

Dieses bedeutet, dass keine tieferen Kurse als die bisherigen zu erwarten sind.

Das Einzige, was zu tieferen Kursen führen könnte, wäre eine Verschärfung der Lage in Nahost.

Fazit:

Der DAX Index ist an einer Abwärtszielzone in Aufwärtsrichtung umgekehrt.

Dieses sollte über kurze Sicht mit einem Bruch der laufenden Abwärtstrendlinie einhergehen.

Sobald die Kurse permanent oberhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 15300 Punkten notieren, sind weiter ansteigende Kurse zur "X" Widerstandsmarke bei 15970 Punkten zu erwarten. An dieser Marke kann Widerstand gefunden werden.

Es ist zu erwarten, dass der DAX Index an dieser Marke Widerstand findet.

Es empfiehlt sich, eine Long-Position bis 15970 Punkten zu eröffnen.

Rücksetzer können zur Erhöhung der Positionsgröße genutzt werden.

Unterstützung befindet sich bei 14915 Punkten.

Der Stopp für diese Kursprognose ist an den letzten Tiefpunkt zu setzen.

DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Bestellen Sie ein Jahresabonnement des X-Sequentials Trading Börsenbrief per PayPal für 399 Euro

Bestellen Sie ein Jahresabonnement des X-Sequentials Trading Börsenbrief per Stripe (Kreditkarte) für 399 Euro

Wenn Sie per Banküberweisung zahlen möchten, senden Sie eine formlose E-Mail an: devin.sage@gmail.com

Zur Beschreibung des X-Sequentials Trading Börsenbriefs

Sie erhalten nach Bestellung eine Rechnung, einen Lesezugang zum Abonnementbereich und wöchentlich den X-Sequentials Trading Börsenbrief per E-Mail.

Seit Januar 2012 wurden 1294 Handelssignale veröffentlicht. Davon waren 1020 Handelssignale Gewinner und 274 Handelssignale waren Verlierer.

Das ergibt eine Trefferquote von 78,88 %.

Das X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Musterdepot notiert am 16.10.2023 bei 185230 Punkten.

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Musterdepot Performance:

1. Sie erhalten Kursprognosen für alle wichtigen Märkte.

2. Sie sind bestens über die Börse informiert.

3. Sie sparen enorm viel Zeit.

4. Garantierte Kapitalvermehrung

5. Sie erhalten sorgfältig ausgewählte, genaue Analysen, Prognosen und Handelssignale vom Erfinder der X-Sequentials Chartanalyse Methode.

6. Sie wissen im Voraus, wann ein Markt am wahrscheinlichsten einen Hoch- oder Tiefpunkt ausbilden wird.

7. Wenn Sie nicht auf eigene Faust an der Börse handeln möchten, können Sie das X-Sequentials Trading Musterdepot nachbilden.

8. Der X-Sequentials Trading Börsenbrief sagt Ihnen, ob sich ein Markt in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend befindet, wodurch es wahrscheinlicher wird, dass Sie in die richtige Richtung handeln und Gewinne erzielen.

9. Mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief können Sie sich auf der richtigen Seite eines Marktes positionieren und die richtigen Entscheidungen treffen.

10. Sie können auch Handelsentscheidungen selbst aus dem X-Sequentials Trading Börsenbrief ableiten.

11. Sie kennen die Kursziele des jeweiligen Aufwärts- oder Abwärtstrends.

12. Mittels der angegebenen Kurszielen können Sie sich, bis diese erreicht werden, richtig positionieren.

13. Sie kennen durch den X-Sequentials Trading Börsenbrief die Zeitziele eines Marktes.

14. Ihr Risiko wird auf mehrere Börsentransaktionen verteilt. So streuen Sie Ihr Risiko!

15. 27 Jahre praktische Trading Erfahrung und 29 Jahre theoretische Börsenerfahrung des Autors.

Werden Sie Leser!Sparen Sie beim aktuellen Angebot gegenüber dem Normalpreis 600 Euro!Sie zahlen für das Jahresabonnement des X-Sequentials Trading Börsenbriefs nicht 999 Euro, sondern 399 Euro.Dieses Sonderangebot ist bis einschließlich Samstag, dem 4.11.2023 gültig.

Bestellen Sie ein Jahresabonnement des X-Sequentials Trading Börsenbrief per PayPal für 399 Euro

Bestellen Sie ein Jahresabonnement des X-Sequentials Trading Börsenbrief per Stripe (Kreditkarte) für 399 Euro

Wenn Sie per Banküberweisung zahlen möchten, senden Sie eine formlose E-Mail an: devin.sage@gmail.com

Zur Beschreibung des X-Sequentials Trading Börsenbriefs

Sie erhalten nach Bestellung eine Rechnung, einen Lesezugang zum Abonnementbereich und wöchentlich den X-Sequentials Trading Börsenbrief per E-Mail.

Bestellen Sie jetzt!

Dieses Sonderangebot ist bis einschließlich Samstag, dem 4.11.2023 gültig.

Mit freundlichen Grüßen

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief