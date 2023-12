DAX Index X-Sequentials Analyse: DAX erreicht Kurszielzone

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit dem letzten Update vom 19.11.2023 bei einem Schlusskurstand von 15919.15 Punkten fand der DAX Index keinen Widerstand an der Marke von 16180 Punkten, sondern stieg direkt bis in die prognostizierte Kurszielzone bei 16920-17275-17625 Punkten an.

Der DAX Index erreichte am Donnerstag, dem 14.12.2023 die Marke von 17003.28 Punkten und notiert aktuell bei 16913 Punkten.

Der im letzten Update skizzierte Kursverlauf eines Zwischenhochs, gefolgt von einer Korrektur bis zum 21.12.2023 und einer Fortsetzung des Aufwärtstrends bis zum 22.2.2024 ist somit ausgeblieben.

Die skizzierte Aufwärtstendenz wurde beibehalten.

Somit ist ein Hochpunkt ca. am 22.12.2023 innerhalb der Kurszielzone von 16920-17275-17625 Punkten zu erwarten (das eigentliche Kursziel liegt bei 17275 Punkten), gefolgt von einer Korrektur bis mindestens 16528 Punkten. Die weiteren Korrekturmarken liegen bei 16270 Punkten, 15925 Punkten und maximal bei 15250 Punkten.

Nach der Korrektur sind neue Hochpunkte zu erwarten.

DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Die Leser des X-Sequentials Trading Börsenbrief realisierten letztens nachfolgende Trading-Ergebnisse:

DAX Index: +523 Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +1246 Punkte,

All Ordinaries Index: +69 Punkte,

Euro Stoxx 50 Index: +160 Punkte,

CAC40 Index: +175 Punkte,

Bund Future: +226 Punkte,

GBP/USD: +527 Pips,

USD/JPY: +633 Pips,

EUR/USD: +156 Pips,

US-Dollar-Index: +445,9 Pips,

Bitcoin/Euro: +734 Pips (0,1 Positionsgröße)

Brent Oil: +257 Ticks/Punkte,

Aluminium: +290 Ticks/Punkte.

Im Dow Jones Industrial wurde aktuell ein Gewinn von +735 Punkten gesichert.

Im Nasdaq 100 Index wurde aktuell ein Gewinn von +400 Punkten gesichert.

Der X-Sequentials Trading Börsenbrief für Aktienindizes, Zinsmärkte, Forex, Rohstoffe und Aktien erscheint wöchentlich per E-Mail und im Abonnenten-Lesebereich.

Bis Sonntag, den 17.12.2023 (24h), können Sie ein Jahresabonnement des X-Sequentials Trading Börsenbriefs für 499 EUR anstatt 999 EUR abschließen.

Zahlen Sie sicher mit PayPal:

12-Monatsabonnement des X-Sequentials Trading Börsenbrief für den Sonderpreis von 499 EUR anstatt 999 EUR

Zahlen Sie sicher mit Stripe (Kreditkarte):

12-Monatsabonnement des X-Sequentials Trading Börsenbrief für den Sonderpreis von 499 EUR anstatt 999 EUR

Zur Beschreibung des X-Sequentials Trading Börsenbriefs

Mit freundlichen Grüßen

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief