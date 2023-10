DAX-Index: Wurde ein Tiefpunkt ausgebildet?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Damen und Herren,der DAX Index erreichte in der letzten Handelswoche mit einem Wochentief bei 15138.66 Punkten die prognostizierte Abwärtszielzone des vorliegenden, negativen X-Sequentials X5 Kursmusters bei 15289 Punkten bis 15130 Punkten und notierte im Anschluss bis 15515.99 Punkte höher. Der Schlusskurs am Freitag, dem 29.9.2023 lag bei 15386.57 Punkten.Es wurde erwartet, dass der DAX Index innerhalb des Kursbereichs von 15289 Punkten bis 15130 Punkten in Aufwärtsrichtung umkehrt. Dieses ist bislang eingetreten. Sollte fortan die Marke von 15130 Punkten nicht unterboten werden, dann ist ein Kursanstieg bis zur X-Sequentials "x" Widerstandsmarke bei 15740 Punkten zu erwarten. Ein höherer Kursanstieg ist zu erwarten, wenn im weiteren Verlauf diese Marke überboten wird.Sollten die Kurse hingegen unterhalb von 15130 Punkten notieren, dann befindet sich die nächste Unterstützung bei 15080 Punkten. Sollte der DAX Index an der Marke von 15080 Punkten ebenfalls nicht in Aufwärtsrichtung umkehren, dann ist z.Zt. ein Tiefpunkt zwischen 14900 Punkten bis 14800 Punkten zu erwarten.

