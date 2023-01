DAX Index Day-Trading für Freitag, den 20.1.2023

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser*innen,der DAX Index korrigierte vor der Weihnachtspause 2022 bis an die in der folgenden Kursgrafik zu sehenden, für den laufenden Aufwärtstrend relevante, schwarzen X-Sequentials Trendlinie und übertraf in dieser Handelswoche mit einem Hoch am Dienstag, dem 17.1.2023 bei 15269.71 Punkten im Anschluss die Prognose vom 12.12.2022 eines Kursanstieges bis in eine X-Sequentials 5XZ Aufwärtszielzone bei 14.935 Punkten bis 15.095 Punkten.Der Schlusskurs am Donnerstag, dem 19.1.2023 lag tiefer bei 14920.356 Punkten.Ausgehend vom aktuellen Schlusskurs befindet sich Unterstützung innerhalb der Kursbereiche von 14810 Punkten bis 14767 Punkten und 14740 Punkten bis 14699 Punkten. Es wird darauf gewartet, dass der DAX Index die vorhin genannten Kursbereiche erreicht und innerhalb der zuvor genannten Kursbereiche einen Tiefpunkt ausbildet. Es ist dann die Fortsetzung des Aufwärtstrends oberhalb von 15269.71 Punkten zu erwarten. Die X-Sequentials Kurszielzone eines X-Sequentials X4 Kursmusters signalisiert einen Kursanstieg bis in die Aufwärtszielzone von 15430 Punkten bis 15695 Punkten. Ein Kaufsignal bis zum Kursziel bei 15430 Punkten bis 15695 Punkten liegt vor, wenn der DAX Index die Marke von 14976 Punkten überbietet. Der Stoppkurs liegt bei 14922 Punkten. Es empfiehlt sich derzeit aufgrund dieses Handelssignals bei 14977 Punkten ein Long Einstieg bis mindestens 15430 Punkten. Dieses Handelssignal ist permanent gültig. Es sollten zu diesem Zeitpunkt zwei Versuche für einen Long Trade bis mindestens 15430 Punkten anberaumt werden. Idealerweise wird die Kaufmarke bei 14977 Punkten nach Erreichen einer der oben genannten Unterstützungsbereiche erreicht. Sollte ein komplexeres Korrekturmuster ausgebildet werden, dann folgt zeitnah ein Update.

Von Anfang Dezember 2022 bis zum 17.1.2023 wurde mit den X-Sequentials Prognosen und Handelssignalen nachfolgende Performance erzielt:

DAX Index X-Sequentials Handelssignal: +202 Punkte,

Dow Jones Industrial Index X-Sequentials Handelssignal: +404 Punkte,

DAX Index X-Sequentials Handelssignal: +119,12

Dow Jones Industrial Index X-Sequentials Handelssignal: +1303,04 Punkte,

Nasdaq 100 Index X-Sequentials Handelssignal: +354,36,

Euro Stoxx 50 Index X-Sequentials Handelssignal: +295,48 Punkte,

MDAX Index X-Sequentials Handelssignal -170.44 Punkte,

FTSE 100 Index X-Sequentials Handelssignal: +411 Punkte,

All Ordinaries Index X-Sequentials Handelssignal: +232,1 Punkte,

Light Crude Oil X-Sequentials Handelssignal: +471 Punkte,

US-Dollar Index X-Sequentials Handelssignal: +127,5 Pips,

EUR/USD X-Sequentials Handelssignal: +218 Pips,

GBP/USD X-Sequentials Handelssignal: +263 Pips,

USD/JPY X-Sequentials Handelssignal: +645 Pips.

