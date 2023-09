DAX-Index: Chance auf neue Höchstkurse?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Damen und Herren,der DAX Index erfüllte seit der veröffentlichten Analyse vom 5. September 2023 mit dem Titel "Beim DAX Index ist vorerst keine Aufwärtsbewegung mehr zu erwarten!" keine der genannten Bedingungen für einen Kursanstieg und erreichte die Abwärtszielzone des vorliegenden, negativen X-Sequentials X5 Kursmusters bei 15289 Punkten bis 15130 Punkten. Das bisherige Wochentief lag bei 15229.35 Punkten. Der Tagesschlusskurs am Dienstag, dem 26.9.2023 lag bei 15255.88 Punkten.Es ist zu erwarten, dass der DAX Index innerhalb des Kursbereichs von 15289 Punkten bis 15130 Punkten in Aufwärtsrichtung umkehrt.Sollten die Kurse unterhalb von 15130 Punkten notieren, dann befindet sich die nächste Unterstützung bei 15080 Punkten. Sollte der DAX Index nicht an der Marke von 15080 Punkten min Aufwärtsrichtung umkehren, dann ist z.Zt. ein Tiefpunkt zwischen 14900 Punkten bis 14800 Punkten zu erwarten.Vollzieht der DAX Index im Anschluss die in der nachfolgenden Kursgrafik skizzierte Bewegung (in blau), dann sind infolge eines potenziellen, positiven X-Sequentials X5 Kursmusters steigende Kurse bis 16700 Punkten bis 16800 Punkten zu erwarten.Eine Trendwende in Abwärtsrichtung ist zu erwägen, wenn das potenzielle X-Sequentials X5 Kursmuster fehlschlägt. In den folgenden Analysen wird beobachtet, ob der DAX Index an den genannten Kursmarken in Aufwärtsrichtung umkehrt und infolgedessen neue Höchstkurse erreicht, oder eine Trendwende in Abwärtsrichtung vollzieht.Widerstand befindet sich bei 15400 Punkten.Mit freundlichen GrüßenDevin SageX-Sequentials Trading Börsenbrief