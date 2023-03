DAX - Ifo-Index gibt Index Schwung. Salzgitter und Varta mit starkem Start.

Der DAX® bügelte die Verluste vom Freitag zum Auftakt in die neue Woche fast fast vollständig wieder aus. Gute Vorgaben aus den USA und eine Beruhigung im Bankensektor schoben den deutschen Standardwerteindex über die Marke von 15.000 Punkte. Unterstützung kam zudem vom ifo-Index, der mit 93,3 Punkten deutlich höher ausfiel als von vielen Experten erwartet wurde.

Lufthansa und Fraport starteten trotz der Warnstreiks heute fester. Salzgitter rechnet 2023 mit einem leichten Umsatzanstieg. Allerdings dürfte das Ergebnis aufgrund anhaltend hoher Energiekosten und gesunkener Stahlpreise deutlich nachgeben. Konkurrent ThyssenKrupp kann von der starken Handelseröffnung von Salzgitter nicht profitieren. Investoren warten ab. ThyssenKrupp-Chef Martina Merz wird dem Aufsichtsrat diese Woche ihre Strategie präsentieren. Varta einigte sich Meldungen zufolge mit den Banken auf einen Umbauplan. Vergangene Woche besorgte sich der Batteriehersteller frisches Kapital. Weiterhin im Abwärtstrend befinden sich die meisten Immobilienaktien. So eröffneten unter anderem TAG Immobilien und Vonovia mit Abschlägen. Die britische Kartellbehörde hat Meldungen zufolge weniger Bedenken bezüglich der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft als noch vor einigen Monaten geäußert wurde. Eine finale Entscheidung wird voraussichtlich Ende April erfolgen. Die Aktie von des Spieleentwicklers legte am Freitag bereits deutlich zu und auch der Solactive eSports & Gaming Index startete heute mit Gewinnen in den Handel. Für weitere Inspirationen könnte sich der Blick ins neue kostenlose onemarkets Magazin lohnen. Dort finden Sie unter anderem Markteinschätzungen, Interviews und Beiträge zu Anlagechancen im US-Tech-Sektor und zu dividendenstarken Titeln.

Widerstandsmarken: 15.050/15.200/15.300/15.480/15.680 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.540/14.690/14.760/14.800/14.980/15.000 Punkte

Der DAX® startete heute mit einem Gap nach oben und überquerte kurzzeitig die Marke von 15.100 Punkte. Im weiteren Verlauf gab der Index einen Teil der anfänglichen Gewinne zunächst wieder ab. Setzte sich jedoch oberhalb von 15.000 Puntken fest. Damit bleibt der kurzfristige Abwärtstrend intakt. Positive Impulse gibt es frühestens oberhalb von 15.200 Punkte. Bis dahin muss mit weiteren Rücksetzern bis 14.980 oder gar 14.760 Punkte gerechnet werden.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HB53RV

172,85

10.250

18.000

15.09.2023

DAX®

HC2ADX

259,20

11.500

29.500

15.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HB9WK8

8,59

15

13.966,612684

14.465,220757

Open End

DAX®

HC4L2X

2,23

25

14.365,553387

14.664,356897

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC3612

4,88

-15

15.953,940031

15.454,581708

Open End

DAX®

HC4J4X

5,94

-25

15.554,999328

15.256,343341

Open End



Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

