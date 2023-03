DAX - Hoffentlich wird das kein Broadening-Top

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX update

Streng genommen befindet sich der DAX noch immer in einer Seitwärtsrange auf hohem Niveau. Allerdings hat sich die Schwankungsbreite zuletzt etwas ausgeweitet. Die nun entstandene Formation gleicht einem Broadening- oder Megaphone-Top. Solche Formationen stellen nicht selten eine Trendwende dar, wenn sie nach unten aufgelöst werden. Für eine solche Prognose ist es noch zu früh, da der Ausbruch noch nicht erfolgt ist. Die Divergenzen bei den Indikatoren wurden inzwischen abgearbeitet. Aktuell stehen die Indikatoren vor Verkaufssignalen. Die Umsätze sind auf niedrigem Niveau stabil. Ab kommender Woche beginnt eine statistisch sehr starke Phase für den DAX. In den vergangenen 35 Jahren konnte dieser 27 Mal mit einem Plus bis Anfang Juni aufwarten. Ob diese Statistik ausreicht, um die aktuell kritische Lage aufzulösen, ist zumindest fraglich.

Quelle Charts: ProRealTime.com

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.