DAX nimmt Kurs auf 17.220

Geduld zahlt sich aus

· Nächste charttechnische Widerstände: 17.050, 17.089, 17.220

· Nächste wichtige charttechnische Unterstützungen: 16.784, 16.529, 16.387

· Oberes Bollinger-Band: 17.153, Mittleres Bollinger-Band: 16.894 und Unteres Bollinger-Band: 16.635

· 100-Tage-Linie: 16.073 und 200-Tage–Linie: 16.001 sowie: 38-Tage-Linie: 16.777

· Indikatoren: MACD: noch neutral | Slow-Stochastik: ansteigend | Momentum: positiv

· Ichimoku Kinko Hyo: positiv I Volumen: überdurchschnittlich

· Die Eröffnung um 09:00 Uhr wird bei rund 17.100 erwartet

· (Trailing-) Stopp-Loss: 16.784, 16.529, 16.387 (je nach indiv. Risikoaffinität)

DAX heute mit neuem Allzeithoch und Kurs in Richtung 17.220: Die Widerstandsregion von 17.000 bis 17.050 wird sich heute wahrscheinlich gleich in den ersten Handelsminuten „erledigt“ haben. Der deutsche Leitindex strebt nun spürbar nach noch weiter oben. Die Fibonacci-Projektion bei 17.220 bleibt dabei weiterhin das nächste Ziel. Darüber folgen dann die 17.490´er und 17.761´er Projektionen. Diese beiden Marken sind aber im wahrsten Sinne noch „Zukunftsmusik“. Heute dürfen wir uns zunächst über ein neues Allzeithoch mit mittelbarer Tuchfühlung zu 17.220 erfreuen.

Der kurz- bis mittelfristige Zielkorridor verschiebt sich nun nach oben. Ob es heute punktgenau die 17.220 werden, das bleibt abzuwarten. Jedenfalls wird der DAX heute nicht weit davon weg tendieren. Der nächste Step wäre dann 17.490. Sollte der DAX heute ein neues Allzeithoch erreichen und auch nachhaltig über den 17.050 tendieren, dann sind die 17.220 eventuell schon heute, aber dann für Anfang nächster Woche ein realistisches kurzfristiges Ziel.

Der heutige Freitag wird zum „Freu“-Tag: Der DAX wird heute fulminant in den Freitagshandel starten. Rückenwind bekommt er dabei wieder von der Markttechnik. Die kurzfristige Slow-Stochastik bestätigt das gestrige Kaufsignal. Das Volumen ist überdurchschnittlich und bestätigt dabei den gestrigen „Break-Out“. Die Trendfolge-Indikatoren MACD und Ichimoku bestätigen den übergeordnet anhaltenden Aufwärts-Move. Das Momentum ist wieder im positiven Bereich zurück. Kurzfristig ausgerichtete Anleger sollten sich bezüglich Stopps und Absicherung weiterhin an der Unterstützung bei 16.784 Indexzählern orientieren. Diese kurzfristige Stopplinie könnte sich je nach heutigem Tagesverlauf dann auch auf 17.050 verschieben. Die viel beschworene Geduld zahlt sich nun aus. Der deutsche Leitindex DAX 40 wird heute gleich in den ersten Handelsminuten sowohl das bisherige (gestrige) Allzeithoch überschreiten und dann ein neues generieren. Damit ebnet er auch gleichzeitig den Weg in Richtung 17.220 Indexzähler.

Fazit:

· Schafft der DAX zum Wochenschluss die 17.220 ?

· Gestriges Allzeithoch könnte wieder übertroffen werden

