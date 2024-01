Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

"Hanging Man" mahnt zur gesunden Vorsicht

Bandbreite von 16.784 bis 16.529 "Maß der Dinge"

- Nächste charttechnische Widerstände: 16.784, 16.890, 17.003

- Nächste wichtige charttechnische Unterstützungen: 16.529, 16.387, 16.262

- Oberes Bollinger-Band: 16.848, Mittleres Bollinger-Band: 16.713 und Unteres Bollinger-Band: 16.578

- 100-Tage-Linie: 15.779 und 200-Tage–Linie: 15.854 sowie: 38-Tage-Linie: 16.423

- Indikatoren: MACD: neutral | Slow-Stochastik: Kaufsignal | Momentum: positiv

- Ichimoku Kinko Hyo: positiv I Volumen: unterdurchschnittlich

- Die Eröffnung um 09:00 Uhr wird bei rund 16.660 erwartet

- (Trailing-) Stopp-Loss: 16.529, 16.387, 16.262 (je nach indiv. Risikoaffinität)

Der deutsche Leitindex spielt seine chart- und markttechnische Bandbreite nahezu punktgenau aus. Der DAX 40 pendelte gestern zwischen 16.784 und 16.529 Punkten. Auch heute wird er sich zunächst dort wiederfinden. Allerdings mit klarem Fokus in Richtung 16.529. Was bedeutet das für den heutigen Handelstag?

Der Fokus beim DAX richtet sich am heutigen Mittwoch gleich zu Beginn des Handels auf die Unterstützung bei 16.529 Punkten. Die gestrige Tageskerze zeigt ganz klar, dass zwar versucht wurde, den Widerstand bei 16.784 zu „knacken“, dann aber die Verkäufe einsetzten. Die markttechnischen Indikatoren zeigen sich heute neutral bis positiv. Erfreulich dabei ist ganz klar die Rückkehr des Momentums in den positiven Bereich sowie das kurzfristige Kaufsignal in der Slow-Stochastik. Beides macht Hoffnung, dass die Unterstützung bei 16.529 zwar getestet, aber auch gehalten werden kann. Die mittelfristigen Trendfolgeindikatoren deuten zudem daraufhin, dass der DAX weiter auf hohem Niveau bleiben wird.

Das heutige Tagesszenario lässt sich daher wie folgt einordnen: Der DAX wird heute wohl mit recht hoher Wahrscheinlichkeit in der Bandbreite von 16.784 bis 16.529 tendieren. Allerdings kommt es gleich zu Handelsbeginn zur „Nagelprobe“. Die Bollinger Bänder und charttechnischen Marken stützen diese These. Nach unten ist bei einem Unterschreiten der 16.529 das Potential zunächst bis 16.387 begrenzt. Insbesondere das Untere Bollinger Band (16.578) fungiert weiterhin als zusätzliche Unterstützungslinie. Die Gesamtlage mahnt trotz allem weiter zur gesunden Vorsicht. Die Euphorie der Jahresendrally ist (noch) nicht wieder zurückgekehrt. Euphorie und Tristesse liegen bei der Börse bekanntlich sehr eng beisammen. Die gestrige Tageskerze („Hanging Man“) ist ebenso ein Indiz dafür, die Stopps daher weiter beizubehalten beziehungsweise nachzuziehen.

Fazit:

- DAX bewegt sich weiter in enger Bandbreite

- Chart- und markttechnische Marken geben Orientierung

Risikohinweis

Alle unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen sind urheberrechtlich geschützt und nicht zur weiteren Vervielfältigung bzw. Verbreitung frei. Ohne vorherige schriftliche Einwilligung der Herausgeber nicht zulässig ist ferner die nachträgliche Veränderung bzw. Bearbeitung der Dokumente oder deren kommerzielle Weiterverwertung. Bei Zitaten ist in angemessenem Umfang auf die jeweilige Quelle zu verweisen. Sämtliche unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen werden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und formuliert. Dennoch kann seitens der Herausgeber bzw. der Redaktion keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Informationen gegeben werden. Die Ausführungen im Rahmen der unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen sowie sämtliche Inhalte der Website stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.