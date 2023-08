DAX - Hammer wirkt nur kurz, Anleger weiter verunsichert

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Noch vor einer Woche sah es danach aus, als könne der DAX den kurzfristigen Abwärtstrend beenden und einen neuen Anlauf auf die jüngsten Tops generieren. Zum Ende der vergangenen Woche brachen die Notierungen dann wieder ein und zeigten damit, wie anfällig der Markt für negative Nachrichten ist. Lediglich die anhaltend niedrigen Umsätze deuten darauf hin, dass die Marktteilnehmer trotz Verunsicherung nicht in der Breite verkaufen. Am Freitag hat sich der Markt auf dem Niveau des Tiefs vom Donnerstag gehalten. Die aktuelle Unterstützungszone scheint derzeit gehalten werden zu können. Trotzdem ist es offensichtlich, dass am Markt weiterhin Unsicherheit über die weitere Tendenz herrscht.

Quelle Charts: ProRealTime.com

