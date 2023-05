DAX - Gibt es jetzt einen neuen Schub wegen des Rekordhochs?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Ein neuer Rekord ist nicht selten dazu geeignet, die Marktteilnehmer zu Folgekäufen zu motivieren. Im vorliegenden Fall des DAX dürften allerdings kurzfristig einige Zweifel aufkommen. Zumindest kurzfristig sind die Indikatoren in den überkauften Bereich vorgedrungen, was eine bremsende Wirkung haben dürfte. Der Ausbruch über den schwachen Widerstand hat aber gezeigt, dass die Stimmung insgesamt positiv genug ist, um weitere Kursavancen zu generieren. Die Umsätze haben zuletzt leicht angezogen, was ein Indiz dafür ist, dass eine gewisse Kaufbereitschaft bei der Anlegerschaft herrscht. Trotzdem sollte nach dem Erreichen des neuen Rekordhochs noch nicht zu viel erwartet werden. Wichtig wird in der kommenden Woche sein, dass das Ausbruchsniveau nicht wieder unterschritten wird. Die Überkauftlage bei den Indikatoren sollte aber zunächst abgebaut werden.

Quelle Charts: ProRealTime.com

