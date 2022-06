DAX – Gewinne pulverisiert, Umsätze bleiben niedrig

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach dem dynamischen Ausbruch aus dem Abwärtstrend folgte nun der noch schnellere Rückschlag. Die Gewinne, die in den letzten Tagen aufgebaut wurden, sind so in nur drei Handelstagen wieder pulverisiert worden. Die Indikatoren haben entsprechend die überkaufte Zone wieder verlassen und sind auf dem Weg nach unten. Der MACD-Indikator hat gerade erst ein Verkaufssignal generiert.



Auffällig ist allerdings, dass trotz der dynamischen Abwärtsbewegung die Umsätze nicht kräftiger angezogen haben. Es kam also kein echter Abwärtsdruck auf, was Hoffnung macht, dass der Unterstützungsbereich, der nun wieder relevant wird, halten könnte. Allerdings sind die Marktteilnehmer nicht zuletzt wegen der Ankündigung steigender Zinsen inzwischen recht verunsichert. Daher ist zwar mit einer Stabilisierung und ggf. auch einer Erholungsbewegung zu rechnen, eine nachhaltige Trendwende nach oben ist gleichwohl kaum zu erwarten.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.