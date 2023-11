DAX: Gewinne laufen lassen, aber nach unten absichern.. [...]

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Richtungsfindung nach Konsolidierung durch die gestrige Tageskerze. Die gestrige grüne Tageskerze ("Marubozu") hat eindrucksvoll gezeigt, dass der deutsche Leitindex durch die zuletzt gezeigte Konsolidierung weiter an Stärke gewonnen hat.

Die Trendfolgeindikatoren präsentieren sich - wie schon die letzten Tage - auch am heutigen Donnerstag positiv. So tendiert der DAX weiterhin oberhalb der Ichimoku-Wolke. Der zuletzt thematisierte "Wolkenbruch" wurde damit in positiver Hinsicht bestätigt.

Der zweite wichtige Trendfolgeindikator MACD befindet sich selbst nach wie vor in einem Aufwärtsmodus. Er ist aber dadurch schon seit Tagen deutlich überkauft.

Das Momentum kam zuletzt etwas zurück. Es ist aber weiterhin deutlich positiv.

Das Volumen war beim gestrigen Überschreiten der 16.060 wieder überdurchschnittlich. Bruch des Widerstandes gepaart mit hohem Volumen. Das ist ein deutliches Statement pro steigende Kurse.

Die Absicherungen nach unten sollten – wie schon die letzten Wochen – trotz allem beibehalten bzw. nachgezogen werden. Dies hat sich bislang gut bewährt.

Gewinne laufen lassen, aber nach unten hin absichern. Damit werden unerwartet auftretende Verluste vermieden.

Die Volatilitätsindikatoren (Bollinger Bänder) zeigen eine mögliche Schwankungsbreite von 16.375 bis 14.817 Indexpunkten. Die Slow-Stochastik signalisiert ein Kaufsignal. Damit stützt sie die Hoffnung, dass es noch weiter "nach oben" gehen kann.

Die Gesamtsituation aus Markttechnik und den jüngsten Konjunktur- und Inflationsdaten deutet auf ein beruhigendes Gesamtbild hin. Es kann aber jeden Tag alles sehr schnell gehen. Das Sentiment ist schon wieder in Richtung "Gier" ausgerichtet.

Fazit:

· Ausbruch folgt auf Konsolidierung

· Markttechnik weiter positiv

