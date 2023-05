DAX - Freundlicher Wochenschluss ist noch kein Gamechanger

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Auch wenn der Wochenschluss recht freundlich ausgefallen ist, kann noch nicht davon ausgegangen werden, dass jetzt sofort ein neuer Anlauf auf die jüngsten Tops vollzogen wird. Die Marktbreite in Form der Umsätze ist einfach noch nicht vorhanden und die Marktteilnehmer halten sich noch mit breiten Investitionen zurück. Trotzdem war es ein wichtiges Signal, welches gegeben wurde. Die alte Widerstandszone wurde zurückerobert und könnte zum Wochenauftakt wieder überwunden werden. Das Drehen der Indikatoren im neutralen Bereich nach oben dürfte kaum Auswirkungen haben. Es wird einiges daran hängen, wie die Marktteilnehmer mit der Aussage umgehen, dass wir nun doch in eine Rezession gerutscht sind. Auch der Schuldenstreit in den USA dürfte nicht gänzlich ohne Auswirkungen auf die Stimmung bleiben. Es ist aber wie immer damit zu rechnen, dass es früher oder später zu einer Einigung kommen wird, was auch an der Börse bekannt ist. Bislang haben diese Auseinandersetzungen nie einen bleibenden Schaden verursacht und das dürfte auch dieses Mal so sein. Die kommende Woche wird also wieder einmal im Zeichen der Technik stehen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

