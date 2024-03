DAX - Fremdelt noch immer mit der 18.000er-Marke

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX update

Es wirkt so, als würden die Marktteilnehmer mit fortschreitender Dauer immer mehr Respekt vor der Marke von 18.000 Punkten bekommen. In den letzten Handelstagen wurde diese Marke zwar immer wieder angelaufen, ein Überwinden konnte aber noch nicht erfolgen. Vielmehr sind mehrere kleine Handelsspannen im Tagesverlauf hinterlassen worden, ohne dass nachhaltig Terrain verloren wurde. Ein Ausbruch konnte aber eben nicht generiert werden. Die Indikatoren haben deutlich erkennbare Divergenzen generiert. Diese stellen Warnsignale dar, die in der aktuellen Phase nicht ignoriert werden sollten. Auch wenn die statistisch positive Phase nun beginnt, ist derzeit Vorsicht angesagt.

Quelle Charts: ProRealTime.com

