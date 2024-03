Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX heute wohl schon wieder mit einem neuen Allzeithoch

Charttechnik und Markttechnik „blasen ins selbe Horn“

· Nächste charttechnische Widerstände: 18.196 (Oberes Bollinger-Band), Allzeithoch, 18.635

· Nächste wichtige charttechnische Unterstützungen: 17.900, 17.761, 17.619, 17.490

· Oberes Bollinger-Band: 18.196, Mittleres Bollinger-Band: 17.793 und Unteres Bollinger-Band: 17.391

· 100-Tage-Linie: 16.712 und 200-Tage–Linie: 16.214 sowie: 38-Tage-Linie: 17.420

· Indikatoren: MACD: neutral | Slow-Stochastik: neutral | Momentum: positiv

· Ichimoku Kinko Hyo: positiv I Volumen: durchschnittlich

· Die Eröffnung um 09:00 Uhr wird bei rund 18.210 erwartet

· (Trailing-) Stopp-Loss: 17.900, 17.761, 17.619, 17.490 (je nach indiv. Risikoaffinität)

Noch eins drauf gesetzt: Abermaliges Allzeithoch zum heutigen Wochenausklang. Es wird fast schon zur „Gewohnheit“. Der DAX wird auch heute wieder ein klares Statement setzen. Die vorbörsliche Indikation deutet klar auf Notierungen oberhalb der 18.196 Zähler hin. Diese Marke bedeutete gestern Allzeithoch und Schlusskurs gleichermaßen. Wenn diese gleich zum Handelsstart erfolgt, sind recht schnell Kurse deutlich oberhalb 18.200 Punkte möglich. Dies war dem DAX gestern noch nicht ganz gelungen. Die Bullen sind weiterhin ganz klar im Vorteil.

Rahmenbedingungen passen: Der deutsche Leitindex ist auch perspektivisch noch nicht am Ende seiner Fahnenstange angelangt. Das Momentum ist ganz klar auf seiner Seite. Lang-, Mittel- und Kurzfristtrend zeigen klar nach oben. Die Kauflaune zeigte sich auch gestern wieder durch die grüne „Marubozu“-Kerze. Diese besagt, dass es tagesbasiert ohne Unterbrechung nur nach oben ging. (Eröffnungskurs = Tiefstkurs; Schlusskurs = Höchstkurs). Der charttechnische Support bei 17.900 Punkten hielt im Zuge dessen das siebte Mal in Folge.

Markttechnik neutral bis positiv. Erst Notierungen unterhalb der 17.490 Zählermarke könnten den aktuellen Aufwärtsmove gefährden. Bis dahin bleibt der kurzfristige Aufwärtstrend intakt. Die Slow-Stochastik zeigt sich nach wie vor neutral. Das Momentum ist weiter positiv. Solange der deutsche Leitindex nicht die 17.761 nach unten durchstößt, bleibt die Gesamtsituation weiterhin sehr bullisch. Selbst das Unterschreiten dieser Marke (17.761) würde am intakten kurzfristigen Aufwärtsmodus nichts ändern. Der DAX wäre dann in der Mitte desselbigen angekommen. Zudem stützt bei 17.793 Punkten das Mittlere Bollinger-Band. Dieses steigt zudem stetig an und steht damit sinnbildlich für die aktuell vorherrschende Bullen-Rally. Die Absicherungen und Stopps können nun bequem nachgezogen werden. Der DAX wird sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit einem neuen Allzeithoch ins Wochenende verabschieden.

Fazit:

· Intakter Aufwärtsmodus & perspektivischer Blick auf 18.635

· Bollinger-Bänder entsprechen Trendlinien

