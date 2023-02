DAX - Es könnte jetzt brenzlig werden

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nachdem der Ausbruch nun zwei Mal nicht geschafft wurde, musste der DAX am Freitag deutlich Federn lassen. Die jüngste Seitwärtsrange konnte nur knapp gehalten werden. Diese Entwicklung zeichnete sich bereits durch Divergenzen bei den Indikatoren ab. Der Rückschlag am Freitag wurde von deutlich anziehenden Umsätzen begleitet. Diese fielen höher aus, als die an Options-Verfallsterminen der Fall ist. Sollten aus den USA keine positiveren Signale kommen, dürfte auch die anstehende Woche im Zeichen von Kursrückgängen stehen. Ein Test des Bereichs um 15.000 Punkten sollte dabei nicht überraschen. Eine kleine Hoffnung auf ein Halten der Seitwärtsrange gibt es aber trotzdem, da die US-Märkte zum Wochenschluss noch eine Intraday-Stimmungswende vollzogen haben, die in die neue Woche ausstrahlen könnte.

Quelle Charts: ProRealTime.com

