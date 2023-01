DAX - Es könnte eine Minikorrektur gewesen sein

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es gibt Korrekturbewegungen, die nur aus einem oder wenigen Tagen bestehen. Andere Korrekturen laufen einfach nur seitwärts ab. Eine solche Eintageskorrektur könnte der DAX am Donnerstag vollzogen haben. Der freundliche Wochenschluss deutet entsprechend darauf hin, dass mit dem Einbruch am Donnerstag die Korrektur bereits abgearbeitet wurde. Trotzdem darf nicht übersehen werden, dass die Indikatoren Verkaufssignale generiert oder Divergenzen gebildet haben. Da die Statistik bis Mitte Februar keine klare Aufwärtsbewegung anzeigt, dürfte ein weiterer Aufwärtstrend maximal verhalten verlaufen. Insgesamt stellt sich die Lage zwar weiterhin positiv dar, zu viel nach oben sollte aber in der kommenden Woche nicht erwartet werden.

Quelle Charts: ProRealTime.com

