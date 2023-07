DAX - Es ist geschafft, aber wird das jetzt veredelt?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach den beiden letzten Rekordhochs im Mai und Juni, konnte der DAX zum Wochenschluss erneut ein neues Rekordniveau erreichen. Dabei ist der deutsche Leitindex besonders am Donnerstag und Freitag dynamisch über die bisherigen Topwerte gestiegen. Allerdings zog der Umsatz lediglich am Donnerstag entsprechend dynamisch an, während er am Freitag wieder deutlich einbrach. Ein solches Verhalten ist nicht unbedingt der Stoff aus dem eine Hausse gemacht wird. Ungeachtet dessen, hat sich die Lage mit dem Ausbruch noch einmal klar verbessert. Die bis Ende September anstehende Zeit ist von der Saisonalität her eher ausgeglichen. Dabei konnte in gleich vielen Jahren eine positive wie negative Bilanz erreicht werden. Allerdings waren die Ausschläge in den negativen Jahren deutlich kräftiger, als in den positiven Jahren. Insgesamt sollte daher kurzfristig nicht mit einem übermäßigen Anstieg gerechnet werden, auch wenn die Gesamtlage recht erfreulich aussieht.

Quelle Charts: ProRealTime.com

