DAX - Es hätte so schön werden können

Mit dem neuen Monat beginnt die schönste Zeit des Jahres an der Börse. Die Statistik zeigt nämlich, dass in den letzten 24 Jahren die Jahresendrallye 20-mal mit dem Oktober begonnen hat. Dies ist beeindruckend, zumal in dieser Zeit durchschnittlich über 7% an positivem Return erzielt werden konnte. Diese statistische Besonderheit sollte man sich nicht entgehen lassen. Wenn man nur nach der Saisonalität handelt, kann man ab jetzt eigentlich nichts mehr falsch machen. Allerdings spricht die eigentliche Chart-Technik eine etwas andere Sprache. Der DAX hat gerade erst die untere Begrenzung der Unterstützungszone gehalten. Die Anstiegsbewegung am Freitag hätte mit einer beeindruckenden grünen Kerze beendet werden können. Die Schwäche der US-Märkte hat dies aber verhindert. Auch wenn es sich bei der Formation nicht um einen Gravestone-Doji handelt (da kein Aufwärtstrend voran gegangen ist), ist die Intraday-Stimmungswende ein klares Warnsignal. Die bevorstehenden Kaufsignale bei den Indikatoren könnten ein weiteres Abdriften verhindern. Zumindest ein erneutes Herausfallen aus der Unterstützungszone sollte aber verhindert werden können.

Quelle Charts: ProRealTime.com

