DAX - Es fehlt einfach die Kraft

Der neue Anstiegsversuch ist bereits nach dem Verlassen der Unterstützungszone offenbar wieder im Keim erstickt worden. Die kleine Aufwärtsbewegung ist mit einem kleinen Shooting-Star (Intraday-Stimmungswende) wieder beendet worden. Der Wochenschluss hat gezeigt, dass die Kraft für einen neuen Rekordversuch noch nicht ausreicht. Auch die Saisonalität zeigt bis Ende September eher noch negative Wahrscheinlichkeiten an. Einige Indikatoren befinden sich im überkauften Bereich und können somit keine Unterstützung bieten. Der in letzter Zeit gerne zitierte ADX stellt einen Anzeiger für die Trendintensität dar. Dieser bewegt sich seit einigen Monaten eher seitwärts, was dem tatsächlichen Kursverlauf entspricht. Kauf oder Verkaufssignale können hier berechnungsbedingt nicht oder nur sehr eingeschränkt abgeleitet werden.

Quelle Charts: ProRealTime.com

