DAX – Es fehlt die Marktbreite

Es ist nicht besonders verwunderlich, dass der DAX den Ausbruch über das jüngste Top noch nicht geschafft hat. Die Marktbreite fehlt nach den Feiertagen und dies dürfte auch noch etwas anhalten. Die Umsätze verharren auf niedrigem Niveau weshalb ein Ausbruch schwer werden dürfte. Ungeachtet dessen, ist die Stimmung am Markt derzeit schlechter, als es der Chart darstellt. Wir befinden uns auf einem Jahrestopniveau und auf dem höchsten Stand seit einem Jahr. Die Indikatoren bewegen sich zwar im überkauften Bereich, geben aber noch keine Verkaufssignale. Da die Saisonalität weiterhin für steigende Notierungen spricht, sieht die Lage am Markt nicht so schlecht aus, wie man aufgrund einiger Aussagen meinen möchte.

