DAX – Entlastungsschub ist nicht von Dauer

Was sich gestern am deutschen Aktienmarkt ereignet hat, hatte das Potenzial für einen letzten Aufgalopp zum Angriff auf die 15.000er-Marke. Im Handelsverlauf zeigte sich aber, dass die Marktteilnehmer die Kraft nicht aufbringen konnten, um das Niveau zu halten. Ein Großteil der Tagesgewinne wurde zum Handelsende wieder verloren. Auch wenn die Umsätze leicht angezogen haben, fehlte am Ende des Tages das Zutrauen zu einem neuen Aufwärtstrend. Ein solcher kann zwar immer noch das Jahresende versüßen, was der gestrige Handelstag gezeigt hat war allerdings, dass die Unsicherheit weiterhin groß ist. Die Indikatoren helfen derzeit kaum weiter. Die Seitwärtsbewegung im Bereich von 14.400 Punkten dürfte daher noch weiter anhalten.

