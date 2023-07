DAX, Dow und Deindustrialisierung

Bereits im Weekly vom 14.9.2022 wiesen wir auf Deutschlands drohende Deindustrialisierung hin. Inzwischen sind wir einen Schritt weiter ... treffender sollte man wohl sagen: inzwischen haben wir einen weiteren Schritt zurück gemacht. Im Lande bröckeln zwar die Brücken, dafür wuchert die Bürokratie. Die Steuern steigen mit den Strompreisen um die Wette. Mittelständler verzweifeln, Konzernbosse planen, Traditionsstandorte zu schließen und in Übersee wieder aufzubauen: moderner und produktiver. BASF (WKN: BASF11), 1865 am Rhein gegründet, kündigt beispielsweise die Schließung seiner Düngemittelfabrik in Ludwigshafen an, 2.600 Arbeitsplätze gehen verloren. Der Konzern investiert künftig in Asien. Fotovoltaik-Hersteller Meyer Burger (WKN: A0YJZX) stoppt den Ausbau seines Standorts in Sachsen-Anhalt. Das neue Werk soll jetzt im US-Bundesstaat Arizona entstehen.



Besserung ist für Deutschland kaum in Sicht. Alles ist analysiert und erkannt, nur ändern tut sich nichts. Gewinnorientierte Aktienanleger werden der Spur des Geldes folgen, denn das fließt dorthin, wo Kapital am produktivsten eingesetzt wird. In den vergangenen 15 Jahren schaffte die US-Wirtschaft ein Wachstum von +76% auf 25 Bio. USD. Deutschland dagegen erreichte nur +19% auf 4 Bio. USD.