DAX – Da kommt etwas ins Rollen

Die Saisonalitäten-Charts haben schon vor einigen Wochen angezeigt, dass eine Jahresendrallye nicht erst im November oder Dezember startet. Allerdings ist das aktuelle Umfeld nicht unbedingt für eine Aktienrallye geeignet. Ungeachtet dessen konnte der DAX innerhalb von zwei Wochen über 1.200 Punkte zulegen. Damit hat er am Freitag exakt die Abwärtstrendlinie erreicht. Trotz Indikatoren, die sich im überkauften Bereich befinden, besteht nun eine gute Chance für einen Ausbruch nach oben und damit einer Fortsetzung der offenbar begonnenen Jahresendrallye.



Trendlinien stellen ohnehin lediglich nur „Angebote an den Markt“ dar und haben nicht die gleiche Aussagekraft, wie Widerstände. Ein solcher Widerstand verläuft für den DAX derzeit im Bereich von 13.600 Punkten. Sollte also in der kommenden Woche der Ausbruch aus dem seit Jahresbeginn bestehenden Abwärtstrend gelingen, muss das Augenmerk auf die wichtigere Widerstandszone gerichtet werden. Es liegt eine spannende aber auch aussichtsreiche Woche vor uns.

Finanztrends Video zu DAX



