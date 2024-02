DAX - Da ist das neue Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es war zu erwarten, dass der DAX ein neues Rekordhoch generiert. Wie dynamisch dieses ausfällt und wie nachhaltig der neue Bereich gehalten werden kann, ist bis zuletzt und auch jetzt noch offen. Die Umsätze konnten mit dem neuen Top nicht anziehen und waren sogar klar erkennbar rückläufig. Somit besteht schon von dieser Seite her die Gefahr, dass der Ausbruch nicht von Dauer sein wird. Die Indikatoren sind gerade wieder in den überkauften Bereich eingetreten und unterstützen von daher auch kaum bei einem Ausbau des Anstiegs. Somit ist in den kommenden Tagen nur mit wenig Aufwärtsdynamik zu rechnen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

