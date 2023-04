DAX Chartanalyse: Basis für neue Hochs

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Das Wichtigste zur DAX-Chartanalyse in Kürze:

Der DAX-Index bewegt sich im Tageschart in einem Aufwärtstrend, der in der laufenden Bewegung ein neues Jahreshoch markiert hat.

Die nahe Unterstützungszone liegt im Bereich von 14.700 bis 15.000 Zählern.

Durch die jüngste Entwicklung wurde das Allzeithoch als Ziel für das erste Halbjahr aktiviert.

DAX Chartanalyse: Rückblick und kurze Einordnung

Letzte Aktualisierung: 22.04.2023 bei 16.008 Punkten

Aktueller Kurs des DAX-Future

Auf den Jahreschart schauen wir, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen zu bestimmen. Nach dem Jahreshoch 2022 (16.274) konnte der DAX den Kursbereich über 16.000 Zählern nicht mehr verteidigen. Auch die Unterstützungszone um 15.000 Punkte wurde nach mehrfachen Tests abgegeben. Im Oktober 2022 hat der Kurs das Jahrestief bei 11.829 Zählern erreicht.

Von dort konnte ein neuer Anlauf über 15.000 Zähler erfolgen und einen positiven Start in das Jahr 2023 ermöglichen. Derzeit hat der Kurs ein neues Jahreshoch erreicht (16.064) und steht in Position für eine Fortsetzung des Anstiegs. Ein starkes Sicherheitsnetz wird durch die Hochs der Jahre 2017-2020 im Bereich von 13.459-13.896 Punkten gebildet.

DAX-Chartanalyse: So geht es weiter mit der Kursbewegung

Trend des Tagescharts: Aufwärts

Mit dem Ausbruch aus der Konsolidierung Anfang Februar ist der Kurs direkt in die nächste Schiebephase übergegangen. Diese wurde dann mit auffällig impulsiveren Tageskerzen nach unten aufgelöst.

Analysen auf dieser Seite stellen eine Markteinschätzung dar, keine Handelssignale!

Der entstandene Abgabedruck konnte zum Ende des Monats März mit einer Serie starker Tageskerzen abgeschüttelt und die gleitenden Durchschnitte zurückgewonnen werden. In einem eher moderaten Verlauf hat der DAX-Future in der vergangenen Woche ein nächstes Jahreshoch bei 16.064 markiert und am Hoch aus Februar eine stützende Basis ausgebaut.

Mit den nahen Durchschnitten dürfte sich Unterstützung bei 15.600 etablieren. Sollte die Dynamik nun wieder aufgenommen werden, wäre mit dem laufenden Ausbruch über die 16.000er Marke direkt ein neues Allzeithoch möglich.

Kommen die Notierungen hingegen unter den GD50 (15.509) zurück, dürfte neuer Druck auf die 15.000er Marke zu erwarten sein.