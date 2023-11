Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX: Bullish, aber Rücksetzer einkalkulieren!von Sven Weisenhaus

Der DAX ist gestern nachhaltig auf ein neues Hoch in seiner laufenden Kurserholung ausgebrochen. Damit scheint er diese nun fortzusetzen, was ein sehr bullishes Signal ist. Denn der deutsche Leitindex scheint damit nun schon die Welle C auszubilden, wie ich sie vorgestern in den folgenden Chart eingezeichnet hatte.

Wunderbar! Dann kann es ja jetzt nur weiter aufwärts gehen, oder? Schließlich hatte ich dazu geschrieben, dass gemäß der DAX-Analyse vom 25. Oktober die Rechteckgrenze bei 15.430 Punkten nun das nächste Kursziel ist.

DAX trifft auf wichtigen Kreuzwiderstand

Auf dem Weg dorthin traf der DAX allerdings im gestrigen Tageshoch auf das 38,20%-Fibonacci-Retracement der gesamten Korrektur (15.355,54 Punkte). Und dieses bildet mit der oberen Linie des noch vorherrschenden Abwärtstrendkanals einen Kreuzwiderstand. Zudem kann man die aktuelle Aufwärtsbewegung auch 5-gliedrig zählen.

Und demnach wäre nun erst einmal wieder mit einem kleinen (ABC-)Rücksetzer zu rechnen. Im Idealfall holen die Bullen mit diesem lediglich Kraft für den weiteren Anstieg. Und so bleibt die 15.430 er Rechteckgrenze tatsächlich das Kursziel – wenn auch gegebenenfalls über einen kleinen Umweg, sollte der DAX den Kreuzwiderstand nicht bereits im aktuellen Anlauf knacken können.

Auf diese Chartmarken kommt es bei einem Rücksetzer an

Wenn es zu einem Rücksetzer kommt, wäre ein erneuter Rutsch aus der Seitwärtsrange (gelb) bzw. unter die Mittellinie bei 15.075 Punkten ein bearishes Signal. In diesem Fall müsste man also durchaus schon etwas vorsichtiger werden, auch wenn diese Abwärtsbewegung lediglich Bestandteil der erwartbaren kleinen ABC-Korrektur sein könnte.

Problematisch wird es erst, wenn die Rechteckgrenze bei 14.720 Punkten erreicht oder gar unterschritten wird. Das wäre mit dem bullishen Szenario nicht mehr vereinbar.

Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg an der Börse

Ihr

Sven Weisenhaus

(Quelle: www.stockstreet.de)