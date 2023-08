DAX - Bullen zeigen sich. US-Inflationszahlen im Fokus [...]

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Gestern Nachmittag drückte nicht zuletzt die schwache Wall Street den DAX® nach unten, so dass sich rund zwei Drittel der zeitweise aufgelaufenen Tagesgewinne wieder auflösten. Im frühen Handel zeigten sich die Bullen heute erneut und sorgten trotz durchwachsener Vorgaben für einen Kurssprung zu Handelsbeginn. Unterstützung kam unter anderem von teils guten Unternehmenszahlen. Heute gab es eine Flut von Quartalszahlen zu verarbeiten. Unter anderem von Allianz, Deutsche Telekom, Münchener Rück, RWE, Siemens und ThyssenKrupp. Am Nachmittag folgen vielbeachtete Inflationszahlen aus den USA. Die Marktteilnehmer versprechen sich davon Indizien für oder gegen eine Zinspause in den USA.

Für weitere Inspirationen könnte sich der Blick ins neue kostenlose onemarkets Magazin lohnen. Dort erklärt Chef-Anlagestratege der UniCredit Philip Gisdakis im Interview, wieso Aktienmärkte trotz der Rekorde weiterhin interessant sind. Zudem lesen Sie, wie Sie sich die aktuell hohen Zinsen sichern können und worin der besondere Charme von Multi-Asset-Anlagen besteht.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.990/16.117/16.337/16.526 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.500/15.722/15.837/15.863 Punkte

Der DAX® eröffnete den zweiten Tag in Folge mit einem Gap nach oben. Im weiteren Verlauf baute der Index die Kursgewinne aus und stieß bereits im frühen Handel an die Widerstandsmarke von 15.990 Punkten. Diese Hürde lief der Leitindex in den zurückliegenden Tagen bereits häufiger an, ohne sie jedoch zu überwinden. Gelingt der Ausbruch über diese Marke eröffnet sich weiteres Potenzial bis zum Kreuzwiderstand bei 16.114 Punkten. Dort fallen der nächste Hochpunkt, die 61,8%-Retracementlinie und der 200-Stunden-Durchschnitt zusammen. Die anstehenden Inflationszahlen könnten im Tagesverlauf zu größeren Schwankungen führen. Der Blick sollte somit auch auf die Unterstützungszone bei 15.837/15.863 Punkte gerichtet sein. Wird diese Bandbreite verletzt droht ein Rücksetzer bis zum jüngsten Tief bei 15.722 Punkten.

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Die Barriere der ausgewählten Produkte liegt aktuell über 20 Prozent unter dem aktuellen DAX®-Kurs. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC74V7

243,02

12.600

26.000

15.03.2024

DAX®

HC6ZCX

163,72

11.600

17.700

15.03.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HB8X6U

13,73

12.684,610142

14.270,18641

5

Open End

DAX®

HC01QX

13,52

14.270,02354

15.063,436849

10

Open End

DAX®

HC0558

13,03

14.798,494673

15.326,800933

15

Open End

DAX®

HC508N

2,77

15.221,271579

15.537,874028

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC292F

4,59

19.023,657833

17.438,987136

-5

Open End

DAX®

HC8E76

9,53

17.438,244434

16.644,804312

-10

Open End

DAX®

HC6WGY

7,36

16.909,773301

16.380,497397

-15

Open End

DAX®

HC8E7N

8,44

16.486,996395

16.170,446064

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Siehier bei onemarkets Wissen.

