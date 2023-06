DAX - Bullen lassen nicht locker [...]

Zum Auftakt in die neue Woche setzte sich der DAX® oberhalb von 16.000 Punkten fest und deutete gar den Sprung über das nächste Level an. Die sichtliche Erleichterung über die Beilegung des US-Schuldenstreits und der freundliche Rentenmarkt stützen die Märkte.

Widerstandsmarken: 16.080/16.110/16.200/16.230/16.330 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.860/15.910/15.960/16.000/16.040 Punkte

Der DAX® startete freundlich in die neue Woche und schielte kurzzeitig über die Marke von 16.100 Punkten. Dann fehlten allerdings Anschlusskäufe, um den Index weiter nach oben zu treiben. Nach der starken Aufwärtsbewegung hat der Index zwischen 16.000 und 16.040 Punkten eine solide Unterstützungszone herausgebildet. Rücksetzer in diese Zone könnten für Aufstockungen von Positionen genutzt werden. Solange diese Range nicht verletzt wird, dürfte der nächste Anlauf auf die Marke von 16.100 Punkten nicht lange auf sich warten lassen. Oberhalb von 16.110 Punkten eröffnet sich Potenzial bis 16.200 Punkte. Taucht der Index hingegen unter 15.960 Punkte könnte die Kreuzunterstützung im Bereich von 15.900 Punkten auf den Prüfstand gestellt werden.

Die oberen Barrieren der unten beschriebenen Inline-Optionsscheine sind aktuell noch nicht in Gefahr. Sie liegen zwischen 16.500 und 17.000 Punkten. Mit der jüngsten Rally weitete sich der Abstand zu den unteren Barrieren aus. Sie liegen zwischen 12.100 und 15.000 Punkten. Je enger die Bandbreite, um so riskanter ist das Produkt. Der Inliner mit Barrieren bei 13.900 und 16.900 Punkten notiert bei EUR 8,95. Werden die beiden Barrieren bis zum finalen Beobachtungstag nicht berührt, erhalten Anleger am Laufzeitende im Juli EUR 10. Wird eine Barriere verletzt, verfällt das Papier wertlos.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HB6Q17

190,79

11.750

20.000

15.12.2023

DAX®

HC4VFY

280,76

12.500

30.000

15.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

untere Barriere in Pkt.

obere Barrier in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC64ZL

8,48*

15.000

17.000

21.07.2023

DAX®

HC64YZ

7,58*

14.800

16.800

21.07.2023

DAX®

HC4LSY

8,95*

13.900

16.900

21.07.2023

DAX®

HC4LT4

5,59*

12.100

16.500

21.07.2023



Informationen rund um die Funktionsweise Inline-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

