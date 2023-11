DAX - Bullen haben es schwer. BASF verliert deutlich [...]

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® startete lustlos in die neue Woche. Die Vorgaben des verkürzten Handelstags in den USA waren schwach und aus Asien gab es ebenfalls keine positiven Impulse. So tauchte der Index kurz nach Handelsbeginn unter den Marke von 16.000 Punkte. Am Nachmittag wird eine Rede von EZB-Chefin Christine Lagarde erwartet.

Unternehmen im Fokus

Negative Analystenkommentare drückten die Aktie von BASF zu Handelsbeginn nach unten. Delivery Hero nahm zu Handelsbeginn erneut Anlauf auf die 200-Tage-Durchschnittslinie. Reformpläne beflügeln heute die Aktie von Deutsche Post. Schaeffler hat das Übernahmeangebot für Vitesco Technologies von EUR 91 auf EUR 94 erhöht. Der Brennstoffzellenhersteller SFC Energy hat die Ziele für 2028 definiert und erwartet demnach weiterhin ein starkes Wachstum. Der Umsatz soll sich bis dahin mehr als verdreifachen.

Widerstandsmarken: 16.043/16.090/16.233 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.252/15.484/15.628/15.722/15.784/15.859/15.941/16.000 Punkte

Der DAX® pendelte zu Handelsbeginn zwischen 15.980 Punktemarke und 16.043 Puntken. Die Bullen haben es in diesen Tagen schwer, Stärke zu demonstrieren. Ihnen fehlt die Unterstützung. Ein signifikanter Ausbruch über 16.043 Punkte könnte eine neue Kaufwelle bis 16.090 und im weiteren Verlauf bis 16.233 Punkte auslösen. Bis dahin muss jedoch mit Rücksetzern bis 15.941 oder gar 15.859 Punkten gerechnet werden.

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HD0NN7

235,43

11.600

25.000

20.09.2024

DAX®

HC74VS

281,12

13.000

30.000

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC0554

17,93

12.831,629757

14.435,583477

5

Open End

DAX®

HC07KP

28,56

14.435,089417

15.237,680389

10

Open End

DAX®

HC07M8

17,08

14.969,575971

15.503,989833

15

Open End

DAX®

HC07KT

14,28

14.969,575971

15.503,989833

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC292F

4,44

19.237,563443

17.635,074408

-5

Open End

DAX®

HC3TKP

3,31

17.634,103783

16.831,752061

-10

Open End

DAX®

HC8E7B

5,95

17.099,61723

16.564,399211

-15

Open End

DAX®

HC7FDA

7,14

16.672,027987

16.351,92505

-25

Open End



