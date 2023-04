DAX - Das Broadening-Top wurde negiert, saisonal gute Phase

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Das Broadening-Top ist Geschichte. Der Ausbruch nach unten wurde nun negiert und der DAX hat es geschafft, wieder in den Bereich des bisherigen Jahrestops zu steigen. MACD- und CCI- Indikatoren haben Kaufsignale generiert. Auch die Umsätze haben zuletzt etwas angezogen. Die Saisonalität steht vor einer sehr starken Phase. Ob dies ausreicht um genügend Kraft aufzuwenden und neue Tops zu generieren, ist derzeit nicht absehbar. Insgesamt sieht die Lage recht positiv aus, sodass ein Weiterlaufen möglich ist. Allerdings sollte auch nicht vergessen werden, dass ein noch so starker Trend auch immer wieder durch Korrekturen unterbrochen wird. Daher sollte in der kommenden Woche nicht zu viel erwartet werden.

