DAX - Ein Blick auf die Tops & Flops des Handelstages

Nachdem der DAX kürzlich Allzeithochs erreicht hatte, zeigt der Index nun eine moderate Abwärtsbewegung. Dennoch erlebte der DAX heute einen vergleichsweise ruhigen Handelstag zum Ende der Woche. Trotz dieser Entwicklung gab es Gewinner und Verlierer auf dem Markt. Wir werfen einen Blick auf die Top 5 Gewinner und die Top 5 Verlierer des Tages

Stand: 09.02.2024 - 17:30 - Quelle: xstation5

Die Rheinmetall Aktie findet ihren Platz in den Top 5 der Dax Gewinner am Freitag. Die Gründe für die fast Verdreifachung der Aktie seit 2022 liegen auf der Hand. Im Chart ist sehr gut zu erkennen, dass eine Aktie welches einen Trend aufgenommen hat, die technischen Kauf- Verkauf- und Profitzonen respektiert und sich sehr gut zum Daytrading dann eignet.

Trotz schlechter Performance seit Ende 2023 und eher mauem Ausblick - Infineon an Platz 2 der Top 5 im DAX. Die Techindustrie sorgt dafür, dass Infineon die Erholungsserie fortsetzt.

Die Siemens Aktie führt die Top 5 Verliererliste nach Quartalsberichten heute an.

Die Commerzbank Aktie beendet den letzten Handelstag in den Top 5 der Dax Gewinnern. Es gab einige Daytrading Chancen diese Woche. Neben Gewinnmitnahmen belasten auch die Sorgen um die Qualität der Darlehen in US Regionalbanken wie z.B. in New York, aber auch die Deutsche Pfandbriefbank hat die Risikovorsorge im letzten Quartal erhöht. Deutsche Banktitel unter Druck heute.

