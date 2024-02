DAX - Ein Blick auf die Tops & Flops des Handelstages

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Heute war ein turbulenter Tag für die Aktien im DAX. Mit einigen besorgniserregenden Bewegungen auf dem Markt haben sich bestimmte Aktien besonders negativ entwickelt. In diesem Artikel werden wir uns auf die Top 5 Performer des Tages im DAX konzentrieren und analysieren, was sie zu den Verlierern gemacht hat.

Stand: 07.02.204 - 17:30 - Quelle: xstation

Die BMW Aktie fährt der Automobilindustrie voraus und findet seinen Platz in den Top 5 Gewinnern heute im Dax. Branchenweit sind mit Zuwächsen zu rechnen vorallem durch den E- Autoboom. Nach dem Kursplus von ca. 1.3 % prallt der Aktienkurs an einem monatlichen Widerstand und Verkaufszone ab. Quelle: xstation

Die KfW hat 50 Millionen Aktien der Deutsche Post AG am Markt platziert und das bedeutet einen Platz in der heutigen Top 5 Verliererliste im DAX.

Die Übernahmegerüchte um Qiagen katapultieren die Laborwerte der Aktie gestern an die DAX Spitze. Heute kommt die Realität zurück. Der Vorstand rechnet mit weniger Umsatz und schlechterem Ergebnis für das 1. Quartal. Quelle: xstation

Die Commerzbank Aktie war auch gestern in den Top 5 aber aus erfreulicheren Gründen. Heute geht es über 3,6 % nach unten. Neben Gewinnmitnahmen belasten auch die Sorgen um die Qualität der Darlehen in US Regionalbanken wie z.B. in New York, aber auch die Deutsche Pfandbriefbank hat die Risikovorsorge im letzten Quartal erhöht. Deutsche Banktitel unter Druck heute. Quelle: xstation

Siemens Energy AG + 0.88 % - 07.02.2024

Die Siemens Energy Aktie hat es genau wie gestern auch heute in die Top 5 Gewinner im Dax geschafft. Die Aktie hat seit den positiven Quartalsergebnissen Rückenwind. Die technischen Kauf- und Profitzonen sehen sie im Bild hervorgehoben.

Quellen: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher InteressenkonflikteDer Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.RisikohinweisCFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.