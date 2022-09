DAX-Bewertung scheint nur auf den ersten Blick attraktiv

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Mit dem Gewinnwachstum im zweiten Quartal überzeugten die Unternehmen in Europa und übertrafen teilweise deutlich die Prognosen. Die Aussichten fallen allerdings nicht so erfreulich aus. So dürfte das weltweite Wirtschaftswachstum weiter an Dynamik verlieren und sich negativ auf die Nachfrage auswirken. Hohe Energiepreise sowie immer stärker steigende Löhne führen auf der anderen Seite zu steigenden Kosten. Anziehende Leitzinsen verschlechtern zudem die Refinanzierungsbedingungen und Unternehmen müssen mit höheren Kreditzinsen kalkulieren. Unter dem Strich dürften die Faktoren mittelfristig die Gewinnmargen spürbar belasten.

Zugleich sind die erwarteten Gewinne ein wichtiger Faktor bei der Bewertung des Aktienmarktes. Mit den deutlichen Verlusten beim DAX seit Jahresbeginn von rund 20 Prozent fielen populäre Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf einen Faktor von elf. Eigentlich wäre der DAX somit attraktiv bewertet, denn der Zehn-Jahres-Durchschnitt des KGVs liegt bei rund 13.

Allerdings erwarten Analysten bisher, dass die Unternehmen von 100 Euro Umsatz einen Nachsteuergewinn von knapp acht Euro verdienen. Sinkendes Umsatzwachstum und zunehmender Kostendruck dürften aber eher dazu führen, dass sich die DAX-Gewinnmarge in Richtung des 20-Jahresdurchschnitts von 4,5 Prozent bewegt. Unterstellt man allerdings einen Gewinnrückgang von etwa 40 Prozent, liegt das DAX-KGV nicht bei elf, sondern wesentlich höher bei knapp 20. Unter dieser Annahme wäre der Markt aus Bewertungssicht nicht mehr als günstig zu einzuschätzen.





Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.